На Львівській ратуші вивісили прапор Білорусі



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Біло-червоний - нині прапор білоруської опозиції

Місто Лева засуджує силовий розгін мирних протестувальників

Над будівлею мерії у Львові підняли історичний, біло-червоний стяг, який був державним символом Білорусі до 1995 року. А нині є прапором опозиції. Про це повідомляє 5 канал.

Так містяни висловили солідарність і підтримку жителям сусідньої країни, які вийшли на акції протесту після проголошення результатів президентських виборів. Таким чином місто Лева засуджує силовий розгін мирних протестувальників.

«Я підтримую тих людей на 100%. То всюди треба так робити. Якби всі люди встали разом, дружно, то буде порядок. Ту владу не підтримую. Якщо люди не хочуть тебе, то чого ти прешся. Вже 26 років. Люди змін хочуть», - вважає львів'янка Ольга Стружинська.

«Бачити тут наш прапор білоруський дуже круто. Українцям дякуємо за підтримку. Сподіваюся, що у нас влада зміниться, і ми заживемо нормально. Хай живе Білорусь», - сказав білорус Сергій.

Як раніше повідомляв «Главком», Білоруська державна філармонія приєданалася до акцій протесту у Мінську. Працівники філармонії заспівали на сходинках будівлі в білому одязі. Вони тримали в руках літери, які складалися в речення «У мене вкрали голос».