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    У світі

    Офіс «Яндекса» в Мінську заблокували невідомі озброєні люди

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    Мінський офіс &laquo;Яндекса&raquo; захопили озброєні люди - Офіс «Яндекса» в Мінську заблокували невідомі озброєні люди
    Мінський офіс «Яндекса» захопили озброєні люди

    Компанія з'ясовує деталі події

    Офіс «Яндекса» в Мінську заблокували невідомі озброєні люди, повідомив The Bell з посиланням на джерело, передає Forbes.

    Цю інформацію  підтвердив представник «Яндекса» виданню РБК.

    У компанії з'ясовують деталі події, повідомив прес-секретар «Яндекса» Ілля Грабовський.

    За даними джерела The Bell, офіси заблоковані, всередині знаходяться кілька співробітників.

    Нагадаємо, як раншіе повідомляв «Главком», у  столиці Білорусі Мінську зранку 12 серпня запрацював інтернет. Як повідомляє місцеве видання «Наша Ніва», близько сьомої ранку одночасно запрацювали всі соцмережі і месенджери, доступ до яких був обмежений з неділі, 9 серпня.

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