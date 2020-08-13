Офіс «Яндекса» в Мінську заблокували невідомі озброєні люди



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Мінський офіс «Яндекса» захопили озброєні люди

Компанія з'ясовує деталі події

Офіс «Яндекса» в Мінську заблокували невідомі озброєні люди, повідомив The Bell з посиланням на джерело, передає Forbes.

Цю інформацію підтвердив представник «Яндекса» виданню РБК.

У компанії з'ясовують деталі події, повідомив прес-секретар «Яндекса» Ілля Грабовський.

За даними джерела The Bell, офіси заблоковані, всередині знаходяться кілька співробітників.

Нагадаємо, як раншіе повідомляв «Главком», у столиці Білорусі Мінську зранку 12 серпня запрацював інтернет. Як повідомляє місцеве видання «Наша Ніва», близько сьомої ранку одночасно запрацювали всі соцмережі і месенджери, доступ до яких був обмежений з неділі, 9 серпня.