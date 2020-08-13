Білоруська державна філармонія приєданалася до акцій протесту у Мінську



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«У мене украли голос» – написано на плакатах працівників Білоруської державної філармонії

Працівники філармонії вийшли на сходи будівлі з плакатами на знак протесту проти фальсифікацій виборів

Співробітники Білоруської державної філармонії в четвер, 13 серпня, вийшли на акцію солідарності в знак протесту після проведених виборів. Про це повідомляє видання IZ.

Працівники філармонії заспівали на сходинках будівлі в білому одязі. Вони тримали в руках літери, які складалися в речення «У мене вкрали голос».

Нагадаємо, 11 серпня робочі Мінського електромеханічного заводу імені Козлова вийшли на мітинг, проте потім всі повернулися до роботи.

10 серпня повідомлялося, що кілька цехів Білоруського металургійного заводу (БМЗ) в Жлобині зупинили свою роботу.

Акції протесту почалися в Білорусії після виборів президента, які відбулися 9 серпня. Білоруський лідер Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів виборців, а його опонент Світлана Тихановська – 9,9%. Її штаб не визнав результатів голосування.

Після цього люди, незгодні з підсумками виборів, почали виходити на вулиці. Їм протистояли силовики. У зіткненнях є постраждалі з обох сторін.

У середу в Бресті міліція відкрила вогонь на ураження по учасникам мітингу, які напали на них з арматурою. За даними білоруського МВС, за участь в несанкціонованих акціях у Білорусі 12 серпня затримали близько 700 осіб.

Як раніше повідомляв «Главком», 13 серпня один з найбільших у світі заводів з виготовлення кар’єрного устаткування «БелАз» також оголосив страйк.