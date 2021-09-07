На мітингу прем'єра Канади закидали камінням (відео)

Інцидент стався, коли Трюдо прямував до автобусу, після мітингу

Протестувальники закидали камінням прем'єр–міністра Канади Джастіна Трюдо. Здебільшого це робили противники вакцинації. Про це повідомляє CBC.

Інцидент стався, коли Трюдо прямував до автобусу, після мітингу.

В результаті частина каменів потрапила в Трюдо, а частина – в його охоронців. Серйозної шкоди, попередньо, прем'єр-міністру та його супроводжуючим вони не завдали.

Трюдо повідомив, що гравій потрапив в нього, але сам він почуває себе нормально.

Як передає CTV News , інцидент стався після мітингу, який проходив на сталеливарному заводі. Відзначається, що серед тих, хто закидав Трюдо гравієм було багато громадян з символікою Народної партії Канади – консервативного руху, що виступає проти обов'язкової вакцинації населення.

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Після свого виступу Трюдо заявив, що його політику не будуть визначати вимоги так званих «ворогів вакцинації».

«Так, в країні є невелика частина маргіналів, яка розлючена, яка не вірить в науку, яка робить расистські та мізогінічні нападки», – сказав прем'єр-міністр.

При цьому він висловив упевненість, що ця категорія людей не є більшістю жителів Канади.

«І я знаю, що не дам цим голосам, цим особливим групам за інтересами, цим учасникам протесту – навіть не хочу називати їх протестуючими, цим бандам противників вакцинації – диктувати, як країні пережити пандемію», – додав Трюдо.

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До слова, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав висловлюваня президента США Джо Байдена про Путіна-вбивцю. Трюдо переконаний, що Путін стоїть за багатьма жахливими речами, серед яких – кібератаки на західні країни. Водночас російський лідер демонструє усім своєю поведінкою, що йому «начхати» на те, що про нього думають інші.