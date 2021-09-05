Влада порахувала, скільки з людей можна витягнути грошей, а люди ледь зводять кінці з кінцями, – Порошенко

Порошенко закликав владу пом’якшити вихід з пандемії і назвав пріоритетні напрямки державної підтримки

Чинна влада живе у паралельному світі, який не має нічого спільного з інтересами людей. Так прокоментував податкові нововведення лідер «Європейської Солідарності», п’ятий Президент Петро Порошенко в інтерв’ю харківському телеканалу Simon, – повідомляє сайт політсили.

«З чим зараз стикнулися люди – після ковіду в них залишилося набагато менше грошей. Вони все думають, що у людей там десь в кубишках 50 чи 100 мільярдів доларів, які вони намагаються вкрасти для того, щоб роздерибанити між собою. Люди вийшли з ковіду фактично жебраками. Замість того, щоб зробити те, що робить весь світ – податковими пільгами, державною підтримкою пом’якшити вихід з ковіду, якого ми поки що і не бачимо, – вони вирішують ще підвищити податки», – зазначив Порошенко.

«Перше, що вони кажуть – всі будуть заповнювати декларації. Вони самі крадуть з декларацій. А на народ намагаються перекласти ті речі, де кожного матимуть можливість підвісити за гачок.

Що робили ми? Перше – це знизили податкове навантаження на заробітну платню. Знизили ставку єдиного соціального внеску. Платили 40 – стали платити 20. І всі кошти, зекономлені на недоплаті податків, віддайте людям. До чого це призвело – втричі зросла мінімальна заробітна платня, у 2,5 рази зросла середня заробітна платня по Україні. А тому числі в доларах по обмінному курсу вона також мала стійку тенденцію до зростання», – нагадав п’ятий президент.

Він зауважив, що в умовах зростання цін на харчові продукти за окремими позиціями на 50, 60, 80% влада не компенсувала ні бюджетникам, ні військовим навіть індексування інфляцій.

«Найгірше, що ви зробили – ви не індексували пенсії. І для людей, які мали пенсії як єдине джерело для існування, на сьогодні закінчилася епоха бідності і почалась епоха жебракування.

У 2021 році тим, хто отримує пенсію розміром нижче середньої по Україні, доплатити не пізніше листопада одну мінімальну пенсію. На це буде потрібно менш як 25% загального траншу, який ми отримали від МВФ. Але це буде реальний крок, не популістський. Бо сьогодні низка європейських країн, та сама Польща, тринадцяту пенсію виплачує як компенсаторний механізм», – пояснив Порошенко.

«Ще одна позиція – це кошти на субсидії. Вони вичерпали річний обсяг субсидій. Їм не подобалася ціна на газ 5-6 тисяч гривень при Порошенку? Вчора внаслідок дій влади Зеленського на аукціоні ціна на газ склала 22 тисячі гривень. Безумовно, ми маємо компенсувати через механізми субсидій найменш захищеним верствам населення цю позицію.

Третій напрямок – це справжній, прозорий ковідний фонд, де громадяни України зможуть отримати ліки, вакцини, допомогу і захист від ковіду. Тому що дуже високу ціну Україна вже заплатила – 150 тисяч життів українців було віддано через некомпетентність і крадівництво зеленої влади.

Четвертий напрямок – це армія. Якщо у 2018-2019 роках рівень грошового забезпечення воїна на фронті складав на 60% більше, ніж середня заробітна платня по Україні, то на сьогодні він на 27% менше. Ви можете скільки завгодно на парадах виступати і розпинатися, як ви любите армію і як ви її створювали», – наголосив Петро Порошенко.

Він підсумував, що нині українська армія має отримувати грошове забезпечення, бойові виплати, українську техніку, кораблі, ракети. Це є найбільш ефективним використанням цих коштів на сьогодні.

Це позиція, яку наша політична сила уже наступного тижня під час відкриття чергової сесії парламенту буде вимагати», – зазначив лідер «Європейської Солідарності».

Нагадаємо, п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко вважає, що гроші, отримані від МВФ як допомогу під час пандемії, мають бути спрямовані на соціальний захист громадян – у першу чергу військових та пенсіонерів.