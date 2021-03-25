Глава уряду Канади підтримав Байдена: Путін стоїть за купою жахливих речей

Трюдо каже, що Путіну однаково, що про нього думають інші

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтримав висловлюваня президента США Джо Байдена про Путіна-вбивцю. Трюдо переконаний, що Путін стоїть за багатьма жахливими речами, серед яких – кібератаки на західні країни. Водночас російський лідер демонструє усім своєю поведінкою, що йому «начхати» на те, що про нього думають інші.

«За останні п'ять років, що я займаю посаду прем'єр-міністра, у мене було кілька розмов з Путіним і, за моїми відчуттями, він може подивитися на тебе і сказати все, що йому буде зручно в будь-який момент, – сказав глава уряду Канади в інтерв'ю інтернет-радіостанції SiriusXM.

«Йому не дуже цікаво, що про нього думає західний світ і Канада», – наводять журналісти слова Трюдо.

Нагадаємо, Кремль готує розмову Путіна з Байденом. Білий дім каже, що президент зайнятий.

Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.

Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».