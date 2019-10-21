На парламентських виборах у Швейцарії перемогли націоналісти



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Парламент Швейцарії

Швейцарська народна партія отримала 25,6% голосів у «великій палаті» Федеральних зборів, яка нараховує 200 депутатів

За результатами парламентських виборів у Швейцарській Конфедерації, які пройшли в неділю, 20 жовтня, перемогу отримали націоналісти.

Попередні дані надає Neuer Zuercher Zeitung.

«Як і очікувалося, Швейцарська народна партія у порівнянні з виборам чотирирічної давнини опинилася у найбільшому програші; вона втрачає 3,6 процентних пункту або 11 місць у Національній раді. Однак, очевидно, залишається найсильнішою партією з 54 місцями», - повідомляє видання.

SVP отримала 25,6% голосів у «великій палаті» Федеральних зборів, яка нараховує 200 депутатів.

На другому місці Соціал-демократична партія з 16,6% або 38 мандатів.

Ліберально-демократична партія посіла третє місце з 15,3%, що складає 28 мандатів.

Стільки ж крісел відійшло Зеленим. І це стало основною несподіванкою виборів, які ЗМІ вже назвали «кліматичними виборами». Партія захисників природи покращила свій результат на 5,9% і отримала 13%.

Зелені вперше випередили Християнсько-демократичну партію, яка набрала лише 11,4% голосів.

Також у Національну раду пройшли Зелено-ліберальна партія, Бюргерсько-демократична партія, Євангелістська народна партія, Ліга Тічіно.

У Раду Кантонів (верхню палату, яка складається з 46 депутатів) пройшли християнські демократи, радикальні ліберали націоналісти, соціал-демократи, зелені.

До слова, у Молдові в неділю пройшли місцеві вибори, на яких вибрали місцевих радників і примарів (мерів) міст і сіл держави.

Явка на місцевих виборах в Молдові склала 41,6%.

Джерело: Укрінформ