У Молдові відбуваються місцеві вибори



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20 жовтня, в Молдові відбуваються місцеві вибори Фото Молдпрес

В Кишиневі на 11.00 проголосували близько 11% виборців

За даними ЦВК країни, на 12.00 виборча явка склала 16,29%. Це означає, що на загальних місцевих виборах своїм правом голосу скористалися понад 450 тисяч громадян.

Про це повідомляє «Молдпрес».

Явка виборців в столиці республіки місті Кишиневі до цього часу становила 10,8%. Найбільш активними виборцями є люди старші 56 років. 48,79% тих, хто проголосував – чоловіки, і 51,21% – жінки.

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 за місцевим часом, а голосування завершиться о 21:00. Очікується, що попередні результати будуть оголошені вже за годину після закриття дільниць.

Вибори проходять спокійно.

«Я знаю, що в деяких населених пунктах явка вже перевищила 15-18%. У Кишиневі вона поки ще дуже низька. Я закликаю всіх вийти, тому що від вашого голосу залежить, хто буде керувати і робити життя в вашому населеному пункті краще», – сказав президент країни Ігор Додон.