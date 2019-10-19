«ЄС не дотримав обіцянки»: прем'єр Північної Македонії виступив за дострокові вибори



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єрміністр Республіки Північна Македонія Зоран Заєв звернувся до нації

Заєв зазначив, що європейська мрія народу Північної Македонії не буде знищена, і він приймає на себе весь біль розчарування громадян

Прем'єрміністр Республіки Північна Македонія Зоран Заєв наполягає на проведенні дострокових парламентських виборів через перенесення термінів про початок переговорів про вступ Північної Македонії та Албанії в ЄС.

Про це він заявив у своєму зверненні до нації.

«Ми зробили все, а ЄС не дотримав своєї обіцянки. Вони зробили історичну помилку. Безперечно, ми є жертвою європейської помилки. Я розчарований і обурений. З усією відповідальністю звертаюся до Вас, громадян, тому що хочу почути Вашу думку щодо проведення найближчим часом дострокових парламентських виборів», - заявив Заєв.

Заєв зазначив, що європейська мрія народу Північної Македонії не буде знищена, і він приймає на себе весь біль розчарування громадян.

Детальніше питання проведення дострокових парламентських виборів прем'єр Заєв планує обговорити в неділю, 20 жовтня, з президентом Стево Пендаровскім.

Як відомо, Європейська Рада не змогла прийняти одностайне рішення про початок переговорів про членство в ЄС з Албанією і Північною Македонією.