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    У світі

    Явка на місцевих виборах в Молдові склала 41%

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    Загалом на вибори у Молдові прийшли&nbsp;близько 1,1 млн осіб - Явка на місцевих виборах в Молдові склала 41%
    Загалом на вибори у Молдові прийшли близько 1,1 млн осіб

    За виборами стежили 1,6 тис національних і 145 міжнародних спостерігачів

    У Молдові в неділю пройшли місцеві вибори, на яких вибрали місцевих радників і примарів (мерів) міст і сіл держави.

    Про це повідомляє Sputnik Moldova

    Відомо, що жителі Молдови на місцевих виборах обирали 898 примарів, а також понад 11,5 тисячі радників на чотири роки. Явка на виборах склала 41,68% внесених у список виборців, що дорівнює близько 1,1 млн осіб.

    Молдавське видання уточнює, що за виборами стежили 1,6 тис національних і 145 міжнародних спостерігачів.

    Також повідомляється, що на даний момент оброблено більше половини протоколів окружних виборчих комісій.

    вибори Молдова політика
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