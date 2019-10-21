Явка на місцевих виборах в Молдові склала 41%



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Загалом на вибори у Молдові прийшли близько 1,1 млн осіб

За виборами стежили 1,6 тис національних і 145 міжнародних спостерігачів

У Молдові в неділю пройшли місцеві вибори, на яких вибрали місцевих радників і примарів (мерів) міст і сіл держави.

Про це повідомляє Sputnik Moldova.

Відомо, що жителі Молдови на місцевих виборах обирали 898 примарів, а також понад 11,5 тисячі радників на чотири роки. Явка на виборах склала 41,68% внесених у список виборців, що дорівнює близько 1,1 млн осіб.

Молдавське видання уточнює, що за виборами стежили 1,6 тис національних і 145 міжнародних спостерігачів.

Також повідомляється, що на даний момент оброблено більше половини протоколів окружних виборчих комісій.