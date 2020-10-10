Ураган «Дельта» залишив без світла понад 600 тис. людей у США



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Через сильні дощі існує небезпека повені

В прибережних районах штатів зараз спостерігається штормова погода

У п’ятницю в прибережних районах американських штатів Техас і Луїзіана відбулися значні відключення електроенергії через наближення урагани «Дельта». Про це повідомляє портал poweroutage.us, який відстежує ситуацію з енергопостачанням в країні.

Так, станом на 8:30 (за київським часом) понад 100 тис. споживачів залишились без електроенергії в Техасі, а понад 480 тисяч у сусідній Луїзіані. Ще майже 35 тисяч залишились без світла у штаті Міссісіпі.

За даними Національного центру моніторингу ураганів США, в прибережних районах цих штатів зараз спостерігається штормова погода. Через сильні дощі існує небезпека повені. Центр попереджає про загрозу для місцевих жителів.

Раніше в п’ятницю циклон «Дельта», який тоді вважався ураганом другої категорії з п’яти можливих за шкалою Саффіра-Сімпсона, досяг берегів Техасу та Луїзіани. На сьогодні швидкість вітру в атмосферного явища зменшилася приблизно до 40,2 м/с. «Дельта» зараз вважається ураганом категорії 1. Це означає, що мова йде про пориви вітру такої сили, який може збити невеликі дерева, пошкодити дахи будівель, лінії електропередач.

Сезон ураганів зазвичай триває в Атлантиці півроку – з початку червня до кінця листопада. Атмосферне явище класифікується як тропічна буря та отримало свою назву, якщо швидкість вітру в ньому сягає близько 17,5 м/с. При швидкості вітру 33 м/с і більше шторм стає ураганом.

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Як повідомлялося, руйнівний ураган Саллі просувається вглиб США.