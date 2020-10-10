  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Ураган «Дельта» залишив без світла понад 600 тис. людей у США

    • Розсилка
    Через сильні дощі існує небезпека повені - Ураган «Дельта» залишив без світла понад 600 тис. людей у США
    Через сильні дощі існує небезпека повені

    В прибережних районах штатів зараз спостерігається штормова погода

    У п’ятницю в прибережних районах американських штатів Техас і Луїзіана відбулися значні відключення електроенергії через наближення урагани «Дельта». Про це повідомляє портал poweroutage.us, який відстежує ситуацію з енергопостачанням в країні.

    Так, станом на 8:30 (за київським часом) понад 100 тис. споживачів залишились без електроенергії в Техасі, а понад 480 тисяч у сусідній Луїзіані. Ще майже 35 тисяч залишились без світла у штаті Міссісіпі.

    За даними Національного центру моніторингу ураганів США, в прибережних районах цих штатів зараз спостерігається штормова погода. Через сильні дощі існує небезпека повені. Центр попереджає про загрозу для місцевих жителів.

    Раніше в п’ятницю циклон «Дельта», який тоді вважався ураганом другої категорії з п’яти можливих за шкалою Саффіра-Сімпсона, досяг берегів Техасу та Луїзіани. На сьогодні швидкість вітру в атмосферного явища зменшилася приблизно до 40,2 м/с. «Дельта» зараз вважається ураганом категорії 1. Це означає, що мова йде про пориви вітру такої сили, який може збити невеликі дерева, пошкодити дахи будівель, лінії електропередач.

    Сезон ураганів зазвичай триває в Атлантиці півроку – з початку червня до кінця листопада. Атмосферне явище класифікується як тропічна буря та отримало свою назву, якщо швидкість вітру в ньому сягає близько 17,5 м/с. При швидкості вітру 33 м/с і більше шторм стає ураганом.

    Нагадаємо, Грецію накрила масштабна повінь, є загиблі.

    Як повідомлялося, руйнівний ураган Саллі просувається вглиб США.

    США атмосферне явище шторм ураган небезпека повінь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies