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    На вихідні негода наробила лиха в Україні: пошкоджено понад 140 будинків у двох областях

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    Сьогодні рятувальники ліквідовують наслідки негоди&nbsp; - На вихідні негода наробила лиха в Україні: пошкоджено понад 140 будинків у двох областях
    Сьогодні рятувальники ліквідовують наслідки негоди 

    Найбльше ураган наробив лиха у Кропивницькому, де пошкодив дахи понад сотні будинків

    В Україні негода наробила лиха у Кіровоградській та Миколаївській областях, в результаті чого було пошкоджено понад 140 житлових будинків. Також у Кіровоградській та Київській областях були підтоплені приватні оселі.

    Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

    Зокрема, на Кіровоградщині, у Кропивницькому через негоду були пошкоджені покрівлі понад 100 житлових будинків, повалено близько 70 дерев та підтоплено 4 домогосподарства. Були відключені 7 газорозподільних і 22 трансформаторні підстанції.

    У селі Іванівка Новоукраїнського району пошкоджено дах спортзалу спортивної школи на площі 600 квадратних метрів.

    На Миколаївщині, у селах Воєводське, Благодатне, Рябоконове і Семенівка Арбузинського району внаслідок поривів вітру частково пошкоджено крівлі близько 40 житлових будинків, 3 школи і дитячого садка. Були повалені 60 дерев.

    На Київщині в результаті інтенсивних опадів було підтоплено см дворів (Біла Церква - два, Хотів - два, Бровари - один, Ірпінь - один і Софіївська Борщагівка - один).

     

    вихідні Миколаївщина Кіровоградщина ураган негода
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