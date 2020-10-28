Затоплені села та зруйновані будинки: у В’єтнамі вирує тайфун Моладе



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Сотні будинків зруйновані через негоду, тож люди опинилися просто на вулиці

Очікується, що Молаве стане найсильнішим і смертоносним штормом, який обрушиться на В'єтнам цього року

У В'єтнамі через сильний тайфун Молаве масово евакуюють людей. Внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 10 людей.

Про це повідомляє Climate change news.

Зазначається, що швидкість вітру, за прогнозами, сягатиме 165 кілометрів за годину.

«Очікується, що Молаве стане найсильнішим і смертоносним штормом, який обрушиться на В'єтнам цього року ... і одним з найсерйозніших штормів, які ми бачили за останні роки», – сказав Нгуен Хай Ань, віцепрезидент і генеральний секретар в'єтнамського Червоного Хреста.

Рятувальники наразі розшукують 12 рибалок, які зникли під час риболовлі в морі. Відомо, що понад 70 тисяч постраждалих перебувають у більше, ніж 800 місцевих притулках.

Внаслідок потужної зливи затоплені цілі селища, пошкоджені лінії електропередач. Сотні будинків зруйновані через негоду, тож люди опинилися просто на вулиці.

Загалом Філіппіни щорічно страждають від понад 20 різних штормів та тайфунів. Сам архіпелах Південно-Східної Азії є сейсмічно активним. Відтак в регіоні часто виникають стихійні лиха.

До слова, до берегів США наближається потужний ураган Зета.