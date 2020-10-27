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    У світі

    До берегів США наближається потужний ураган Зета

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    <p><span>Наразі тропічний шторм Зета перебуває в районі мексиканського півострова Юкатан, Кайманових островів та західної частини Куби.<o:p></o:p></span></p> - До берегів США наближається потужний ураган Зета

    Наразі тропічний шторм Зета перебуває в районі мексиканського півострова Юкатан, Кайманових островів та західної частини Куби.

    Очікується, що стихія пошириться вглиб країни й до четверга охопить більшу частину американських штатів на атлантичному узбережжі країни

    Тропічний шторм Зета в Мексиканській затоці, який упродовж наступної доби, за прогнозами, має набути потужності урагану, загрожує руйнівними наслідками кільком американським штатам на півдні країни.

    Про це повідомив у вівторок Національний центр ураганів США.

    «Ураганні умови очікуються у другій половині середи в окремих районах між Морган-Сіті (штат Луїзіана), а також кордоном між штатами Міссісіпі й Алабама», – заявили у Центрі.

    При цьому передбачаються потужні опади, повені, які потенційно «загрожуватимуть життю» місцевих мешканців, а також поривчастий вітер. Очікується, що стихія пошириться вглиб країни й до четверга охопить більшу частину американських штатів на атлантичному узбережжі країни.

    Наразі тропічний шторм Зета перебуває в районі мексиканського півострова Юкатан, Кайманових островів та західної частини Куби.

    До слова, у середині жовтня ураган «Дельта» залишив без світла понад 600 тис. людей у США.

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