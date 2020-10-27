До берегів США наближається потужний ураган Зета



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Наразі тропічний шторм Зета перебуває в районі мексиканського півострова Юкатан, Кайманових островів та західної частини Куби.

Очікується, що стихія пошириться вглиб країни й до четверга охопить більшу частину американських штатів на атлантичному узбережжі країни

Тропічний шторм Зета в Мексиканській затоці, який упродовж наступної доби, за прогнозами, має набути потужності урагану, загрожує руйнівними наслідками кільком американським штатам на півдні країни.

Про це повідомив у вівторок Національний центр ураганів США.

«Ураганні умови очікуються у другій половині середи в окремих районах між Морган-Сіті (штат Луїзіана), а також кордоном між штатами Міссісіпі й Алабама», – заявили у Центрі.

При цьому передбачаються потужні опади, повені, які потенційно «загрожуватимуть життю» місцевих мешканців, а також поривчастий вітер. Очікується, що стихія пошириться вглиб країни й до четверга охопить більшу частину американських штатів на атлантичному узбережжі країни.

Наразі тропічний шторм Зета перебуває в районі мексиканського півострова Юкатан, Кайманових островів та західної частини Куби.

До слова, у середині жовтня ураган «Дельта» залишив без світла понад 600 тис. людей у США.