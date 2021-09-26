На референдумі в Швейцарії перемагають прихильники одностатевих шлюбів

Швейцарія – одна із країн, що досі не визнавала права громадян на одностатеві шлюби

Більшість учасників референдуму в Швейцарії підтримують легалізацію одностатевих шлюбів

Понад 60% учасників референдуму в Швейцарії, за попередніми підсумками голосування, в неділю підтримали ініціативу «шлюб для всіх», що передбачає легалізацію в країні одностатевих союзів, повідомляють ЗМІ.

Згідно з даними соціологічного інституту gfs.Bern, опублікованим швейцарською телерадіокомпанією SRF, до 16 години на підтримку ініціативи висловилися 63,5% тих, що проголосували в 23 кантонах і напівкантонах з 26.

Парламент Швейцарії в кінці минулого року схвалив «шлюб для всіх», в тому числі дозволив надавати лесбійським парам доступ до банків сперми. Пізніше проти ініціативи виступили в основному представники двох партій Конфедерації-парламентської Швейцарської народної партії і консервативного Федерально-демократичного союзу (EDU), які подали підписи на підтримку проведення референдуму з ініціативи «шлюб для всіх».

Виборці в Швейцарії, одній з останніх західноєвропейських країн, яка все ще забороняє одностатеві шлюби, вирішать на референдумі в неділю, чи дозволяти одностатевим парам одружуватися і всиновлювати дітей.

Нагадаємо, у Києві 19 вересня, відбувся Марш рівності, який зібрав сім тисяч учасників та учасниць, під гаслом «Пліч-о-пліч на захист рівноправ’я». До мирної ходи долучилися українські та іноземні політики, представники та представниці дипломатичних установ, міжнародних та українських організацій, представники шоу-бізнесу.