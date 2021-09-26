У Швейцарії сьогодні відбувається референдум щодо дозволу одностатевих шлюбів
Закон з внесеними до нього поправками дозволить одностатевим парам одружуватися і всиновлювати дітей
Прихильники одностатевих шлюбів лідирують, 63% респондентів висловилися за них
Виборці в Швейцарії, одній з останніх західноєвропейських країн, яка все ще забороняє одностатеві шлюби, вирішать на референдумі в неділю, чи дозволяти одностатевим парам одружуватися і всиновлювати дітей. Про це повідомляє DPA.
Федеральний уряд і парламент вже схвалили закон з поправками, але противники на чолі з правою Швейцарською народною партією (SVP) змусили провести референдум з цього питання в межах швейцарської системи прямої демократії.
Згідно з останнім опитуванням громадської думки, прихильники одностатевих шлюбів лідирують, 63% респондентів висловилися за них.
Перші підсумки голосування очікуються близько 10:30 за Гринвічем, а остаточний результат повинен бути оголошений пізніше у той же день.
Закон з внесеними до нього поправками дозволить одностатевим парам одружуватися і всиновлювати дітей, не пов’язаних з ними. Одруженим одностатевим парам також буде дозволено мати дітей через донорство сперми, що наразі дозволено тільки для одружених гетеросексуальних пар.
Це також спростить отримання швейцарського громадянства іноземними подружжями.
Нагадаємо, у Києві 19 вересня, відбувся Марш рівності, який зібрав сім тисяч учасників та учасниць, під гаслом «Пліч-о-пліч на захист рівноправ’я». До мирної ходи долучилися українські та іноземні політики, представники та представниці дипломатичних установ, міжнародних та українських організацій, представники шоу-бізнесу.