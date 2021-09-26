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    У «Слузі народу» не розуміють, чому держканал не показав бій Усика

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    Незадоволення висловив народний депутат Олексій Устенко - У «Слузі народу» не розуміють, чому держканал не показав бій Усика

    Незадоволення висловив народний депутат Олексій Устенко

    Фото з відкритих джерел

    У партії вважають, що державний український телеканал мав показати бій Олександра Усика

    Державний український телеканал мав показати бій за звання об'єднаного чемпіона світу за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO у суперважкій вазі між британським боксером Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком. Про це написав у Facebook народний депутат від «Слуги народу» Олексій Устенко.

    «Запитання до державного каналу, на який щороку ми виділяємо бюджетне фінансування. Яка проблема була в тому, щоб показати бій Усика, для того, щоб у кожному куточку України люди могли повболівати за нашого козака?» – написав політик.

    Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу.

    Нагадаємо, Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. В поєдинку з володарем трьох поясів Ентоні Джошуа українець зумів в останніх раундах здобути перевагу в ударах і прихильність суддів. Всі вони віддали перемогу Усику.

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    Теги: депутат IBF партії фінансування WBC WBA WBO Ентоні Джошуа Олексій Устенко
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    У «Слузі народу» не розуміють, чому держканал не показав бій Усика