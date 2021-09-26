У «Слузі народу» не розуміють, чому держканал не показав бій Усика

У партії вважають, що державний український телеканал мав показати бій Олександра Усика

Державний український телеканал мав показати бій за звання об'єднаного чемпіона світу за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO у суперважкій вазі між британським боксером Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком. Про це написав у Facebook народний депутат від «Слуги народу» Олексій Устенко.

«Запитання до державного каналу, на який щороку ми виділяємо бюджетне фінансування. Яка проблема була в тому, щоб показати бій Усика, для того, щоб у кожному куточку України люди могли повболівати за нашого козака?» – написав політик.

Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу.

Нагадаємо, Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. В поєдинку з володарем трьох поясів Ентоні Джошуа українець зумів в останніх раундах здобути перевагу в ударах і прихильність суддів. Всі вони віддали перемогу Усику.