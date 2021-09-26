У «Слузі народу» не розуміють, чому держканал не показав бій Усика
Незадоволення висловив народний депутат Олексій Устенко
У партії вважають, що державний український телеканал мав показати бій Олександра Усика
Державний український телеканал мав показати бій за звання об'єднаного чемпіона світу за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO у суперважкій вазі між британським боксером Ентоні Джошуа та українцем Олександром Усиком. Про це написав у Facebook народний депутат від «Слуги народу» Олексій Устенко.
«Запитання до державного каналу, на який щороку ми виділяємо бюджетне фінансування. Яка проблема була в тому, щоб показати бій Усика, для того, щоб у кожному куточку України люди могли повболівати за нашого козака?» – написав політик.
Нагадаємо, Володимир Зеленський привітав Олександра Усика з перемогою в бою за титул чемпіона світу з боксу.
Нагадаємо, Олександр Усик став чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. В поєдинку з володарем трьох поясів Ентоні Джошуа українець зумів в останніх раундах здобути перевагу в ударах і прихильність суддів. Всі вони віддали перемогу Усику.
Читайте також: