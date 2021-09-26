Сенатор США заявив про зосередження на асиметричній війні з Росією і Китаєм

Сенатор Кріс Мерфі закликає посилити протистояння із головними геополітичними противниками США

Сенатор США Кріс Мерфі вважає, що виведення американських військ з Афганістану дозволить зосередитися на протистоянні з Китаєм і Росією. Він заявив про це у подкасті колишніх прес-секретаря і спічрайтера Барака Обами, витяги з якого наводяться на його сайті.

За словами Мерфі, після виведення військ звільнилися значні фінансові, людські та інтелектуальні ресурси, які можуть бути спрямовані на вирішення більш перспективних завдань.

«Ми можемо переключитися на сутички, в яких дійсно є шанс на перемогу, – сказав він. – Афганістан, принаймні в останні десять років, до цієї категорії, на мій погляд, явно не ставився».

На думку сенатора, Сполучені Штати беруть участь в асиметричній війні з Китаєм і Росією і поки зазнають поразки. Він закликав посилити інвестиції в дипломатичні і невійськові кошти, необхідні для боротьби з погрозами, які виходять від цих країн.

«Коли в американських військових продовольчих магазинах працює більше людей, ніж у Держдепі, коли Міноборони виявляється єдиною структурою, що має достатньо ресурсів для оперативного розгортання в зоні конфлікту, тоді ми отримуємо те, на що самі напросилися – асиметричне військове зіткнення з такими країнами, як Китай і Росія, в якому ми програємо»,– сказав Мерфі.

Кріс Мерфі – представник Демократичної партії США, обраний до Сенату від штату Коннектикут в 2013 році. Він очолює підкомітет Сенату у справах Близького Сходу, Південної, Центральної Азії і контртероризму і був одним з автором закону Про боротьбу з іноземною пропагандою і дезінформацією, прийнятого в 2017 році.

Раніше Китай заявив, що повинен приготуватися застосувати ядерну зброю, щоб дати відсіч новим альянсам, які формують США, в тому числі AUKUS. З такою заявою виступив колишній посол Китаю в ООН Ша Цзукан.

Нагадаємо, Держдепартамент США вимагає від Росії якомога швидше наростити поставки газу до країн ЄС через Україну, оскільки власних запасів енергоносіїв у європейських країнах не вистачить для того, аби перезимувати.