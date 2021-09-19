Марш рівності: хто з політиків та відомих людей підтримав ЛГБТ-спільноту (фото)

До мирної ходи долучилися українські та іноземні політики, представники та представниці дипломатичних установ

У Києві 19 відбувся Марш рівності, який зібрав 7 тисяч учасників та учасниць, під гаслом «Пліч-о-пліч на захист рівноправ’я». До мирної ходи долучилися українські та іноземні політики, представники та представниці дипломатичних установ, міжнародних та українських організацій, представники шоу-бізнесу. Про це повідомляють організатори заходу – громадська організація «КиївПрайд».

Так, захід відвідали посола Швеції в Україні Тобіас Тиберг, посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мол, посол Канади в Україні Лариса Ґаладза. Вони активно ділилися світлинами з

«Це був чудовий та натхненний Київський Прайд Марш сьогодні! Радий був бачити так багато колег та друзів на підтримку ЛГБТІ груп в Україні. Дуже потужно бачити, як члени українських збройних сил долучаються і до Прайд Маршу!», – написав Йеннес де Мол на своїй сторінці у Facebook.

Посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мол із колегами на Марші рівності. Фото: Йеннес де Мол/Facebook

«Команда Канади в Україні бажає усім безпечного та щасливого Маршу рівності KyivPride. Посольство рішуче підтверджує – права ЛГБТ+ людей – це права людини!», – ідеться на сторінці Посольства Канади в Україні у Facebook.

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза. Фото: Посольство Канади в Україні/Facebook

Також Марш Рівності відвідали депутатка Київради від «Слуги Народу» Євгенія Кулеба.

Євгенія Кулеба висловила підтримку ЛГБТ. Фото: Євгенія Кулеба/Facebook

Колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

Максим Нефьодов на Прайді. Фото: Максим Нефьодов/Facebook

Журналіст Павло Казарін, колишній голова Довженко центру Іван Козленко і телеведучий Олексій Ананов.

Іван Козленко під час маршу. Фото: Іван Козленко/Facebook

Заступниця Міністра освіти і науки УкраїниНародна депутатка від фракції «Голос» Інна Совсун

Інна Совсун пройшлася мирною ходою центром Києва. Фото: Максим Нефьодов/Facebook

Цього року Марш Рівності мав Маніфест із політичними вимогами до чинної влади, який потім буде їй передано.

Також понад 30 організованих колон вийшли на Марш Рівності, серед яких були ЛГБТ+ військові, ЛГБТ+ люди з інвалідністю, батьки ЛГБТ+ дітей, представництв посольств багатьох країн та інші.

«Після року пандемії, попри залякування праворадикальними угрупуваннями, незважаючи на погодні умови, 7 тисяч людей вийшли боротися та відстоювати свої права. Ми раді, що Марш пройшов безпечно. Уся команда КиївПрайду вдячна кожному і кожній, хто сьогодні прийшли у центр столиці, у центр України, щоби підтримати ЛГБТ+ спільноту, Маніфест Маршу із вимогами до влади та цінності, які близькі всім: свободу, рівність, право бути собою», – розповів Ленні Емсон, директор ГО «КиївПрайд».

Під час Маршу рівності не відбулося суттєвих інцидентів.

Марш рівності був завершальною подією ПрайдМісяця від КиївПрайду.

Нагадаємо, у центрі Києва 19 вересня відбувся Марш рівності, присвячений захисту прав ЛГБТ+ спільноти. Головна тематика цьогорічного маршу – «Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки».