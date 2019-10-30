«На русском языке говорят только болваны». Московський професор спровокував скандал своїми висновками



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Науковець дивується, чому деяким росіянам в Україні не під силу вивчити українську мову.

Доктор філологічних наук заявив, що в Москві «неможливо днем з вогнем знайти нічого іншими мовами, крім тієї убогої клоачної російської, на якій зараз говорить і пише ця країна»

Професор факультету гуманітарних наук російської Вищої школи економіки, доктор філологічних наук Гасан Гусейнов назвав російську мову «убогою і клоачною».

Професор опублікував запис у Facebook, де заявив, що в Москві «неможливо днем з вогнем знайти нічого іншими мовами, крім тієї убогої клоачної російської, на якій зараз говорить і пише ця країна».

Також науковець дивується, чому деяким росіянам в Україні не під силу вивчити українську мову.

Пост зібрав близько тисячі лайків і сотні коментарів, в більшості яких росіяни обурилися словами Гусейнова.

Згодом Гусейнов пояснив свої слова про «убогу і клоачну» російську мову. Він заявив ЗМІ, що мав на увазі не саму мову, а те, як її використовують.

На думку науковця, сьогодні в Росії зловживають російською мовою: лаються і говорять брудно. Професор підкреслив, що вважає російську мову прекрасною, але мові не пощастило, тому що «нею говорять дурні».

Гусейнов також розповів, що хтось поскаржився керівництву факультету на його пост у Facebook. На факультеті висловлювання викладача про російську мову назвали емоційними і надмірними.