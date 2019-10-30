  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    «На русском языке говорят только болваны». Московський професор спровокував скандал своїми висновками

    • Розсилка
    Науковець дивується, чому деяким росіянам в Україні не під силу вивчити українську мову. - «На русском языке говорят только болваны». Московський професор спровокував скандал своїми висновками
    Науковець дивується, чому деяким росіянам в Україні не під силу вивчити українську мову.

    Доктор філологічних наук заявив, що в Москві «неможливо днем з вогнем знайти нічого іншими мовами, крім тієї убогої клоачної російської, на якій зараз говорить і пише ця країна»

    Професор факультету гуманітарних наук російської Вищої школи економіки, доктор філологічних наук Гасан Гусейнов назвав російську мову «убогою і клоачною».

    Професор опублікував запис у Facebook, де заявив, що в Москві «неможливо днем з вогнем знайти нічого іншими мовами, крім тієї убогої клоачної російської, на якій зараз говорить і пише ця країна».

    Також науковець дивується, чому деяким росіянам в Україні не під силу вивчити українську мову.

    Пост зібрав близько тисячі лайків і сотні коментарів, в більшості яких росіяни обурилися словами Гусейнова.

    676

    Згодом Гусейнов пояснив свої слова про «убогу і клоачну» російську мову. Він заявив ЗМІ, що мав на увазі не саму мову, а те, як її використовують.

    На думку науковця, сьогодні в Росії зловживають російською мовою: лаються і говорять брудно. Професор підкреслив, що вважає російську мову прекрасною, але мові не пощастило, тому що «нею говорять дурні».

    Гусейнов також розповів, що хтось поскаржився керівництву факультету на його пост у Facebook. На факультеті висловлювання викладача про російську мову назвали емоційними і надмірними.

    Росія мова скандал українська мова наука університет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ