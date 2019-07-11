На США насувається тропічний шторм «Баррі»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Населенню рекомендується дослуховуватися порад місцевої влади щодо ураганної загрози

«Очікується, що «Баррі» спричинить штормовий приплив, зливи та потужний вітер в центральній частині узбережжя Мексиканської затоки

Національний центр попередження ураганів США повідомив про формування нового тропічного шторму в Мексиканській затоці, який загрожує перетворитися на руйнівний ураган впродовж наступних кількох днів.

Синоптики присвоїли стихії ім'я «Баррі», повідомляє «Укрінформ».

«Очікується, що «Баррі» спричинить штормовий приплив, зливи та потужний вітер в центральній частині узбережжя Мексиканської затоки впродовж наступних кількох днів», - зауважили в Національному центрі попередження ураганів.

При цьому прогнозується створення загрозливих для життя погодних умов на південному узбережжі та південному сході американського штату Луїзіана. В окремих районах прогнозуються повені й затоплення.

Населенню рекомендується дослуховуватися порад місцевої влади щодо ураганної загрози.

Крім того, оприлюднено попередження щодо потужних злив та поривчастих вітрів на всій центральній частині Мексиканської затоки.

Нагадаємо, в результаті сильного шторму, дощів і граду в адміністративному районі Халкідікі в Греції загинули шестеро людей, десятки постраждали.

До слова, в Італії у місті Пескара випав аномальний град розміром з яйце, травмувавши 18 осіб.