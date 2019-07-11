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    У світі

    На США насувається тропічний шторм «Баррі»

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    <p>Населенню рекомендується дослуховуватися порад місцевої влади щодо ураганної загрози</p> - На США насувається тропічний шторм «Баррі»

    Населенню рекомендується дослуховуватися порад місцевої влади щодо ураганної загрози

    «Очікується, що «Баррі» спричинить штормовий приплив, зливи та потужний вітер в центральній частині узбережжя Мексиканської затоки

    Національний центр попередження ураганів США повідомив про формування нового тропічного шторму в Мексиканській затоці, який загрожує перетворитися на руйнівний ураган впродовж наступних кількох днів.

    Синоптики присвоїли стихії ім'я «Баррі», повідомляє «Укрінформ».

    «Очікується, що «Баррі» спричинить штормовий приплив, зливи та потужний вітер в центральній частині узбережжя Мексиканської затоки впродовж наступних кількох днів», - зауважили в Національному центрі попередження ураганів.

    При цьому прогнозується створення загрозливих для життя погодних умов на південному узбережжі та південному сході американського штату Луїзіана. В окремих районах прогнозуються повені й затоплення.

    Населенню рекомендується дослуховуватися порад місцевої влади щодо ураганної загрози.

    Крім того, оприлюднено попередження щодо потужних злив та поривчастих вітрів на всій центральній частині Мексиканської затоки.

    Нагадаємо, в результаті сильного шторму, дощів і граду в адміністративному районі Халкідікі в Греції загинули шестеро людей, десятки постраждали.

    До слова, в Італії у місті Пескара випав аномальний град розміром з яйце, травмувавши 18 осіб.

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