Надіслана Індії міжнародна допомога не надходить до лікарень – СNN

В Індії останні тижні спостерігається катастрофічна ситуація з коронавірусом

Направлена Індії міжнародна допомога в зв’язку зі спалахом Covid-19 в країні затримується в аеропорту і не надходить до лікарень. Про це повідомляє CNN.

Минулого тижня в Індії почали прибувати літаки з апаратами штучної вентиляції легенів, киснем і противірусними препаратами.

«Є тільки одна проблема: протягом багатьох днів велика частина вантажу була в ангарах аеропорту, поки лікарні вимагали більше провізії», – повідомляє телеканал.

Медичні працівники та місцеві чиновники, як і раніше повідомляють про ту ж жахливу нестачу, яка вже кілька тижнів створює навантаження на систему охорони здоров’я, викликаючи питання навіть в іноземних донорів щодо того, куди йде допомога.

Керівництво Індії категорично спростувало будь-які затримки, заявивши, що встановило «впорядкований механізм» для розподілу допомоги. У Міністерстві охорони здоров’я країни говорять, що майже 4 мільйони подарованих медикаментів і обладнання вже передані в 38 медичних установ по всій країні. Але на місцях стверджують, що уряд практично не повідомляло про те, як і коли вони отримають допомогу.

Телеканал повідомляє про кількох можливих причини затримки – непотрібна бюрократія, людський фактор або трудомісткий протокол. Також йдеться про масштабну логістичної задачі, тому що «матеріали з-за кордону зараз надходять в різних кількостях, специфікаціях і в різний час», і «у багатьох випадках» тип або кількість предметів допомоги не відповідають інвентарному списку, наданому іноземним донором.

В Індії останні тижні спостерігається катастрофічна ситуація з коронавірусом. Загалом з початку епідемії в країні виявлено понад 20,7 млн випадків захворювання і 226 188 смертей.