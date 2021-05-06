Британія направить кораблі до острова Джерсі через погрози Франції

Раніше Франція пригрозила залишити острів без електропостачання

Два кораблі Королівського військово-морського флоту Великої Британії патрулюватимуть острів Джерсі в Ла-Манші, який Франція пригрозила залишити без електропостачання через нові правила щодо вилову риби. Про це заявив британський прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Він наголосив на «нагальній необхідності зниження напруженості і діалогу між Джерсі і Францією з питань доступу до рибної ловлі«, зауваживши, що «будь-яка блокада буде абсолютно невиправданою«.

За словами Джонсона, кораблі HMS Severn і HMS Tamar спостерігатимуть за ситуацією «в якості запобіжного заходу«.

Як пише AFP, після Brexit уряд Джерсі, відповідно до угоди про торгівлю та співробітництво між ЄС і Великою Британією, почав вимагати від французьких рибалок підтвердження, що їхнє судно раніше займалося рибальством у Нормандських островах.

Однак у французькому Міністерстві сільського господарства і рибальства заявили, що нові вимоги «не узгоджувалися і не обговорювалися« з Францією.

У зв'язку із цим французька міністерка моря Анник Жирарден попередила, що Париж «готовий відповісти«, згадавши про підводний кабель, через який на Джерсі з Франції надходять 95% електроенергії.

«Мені дуже шкода, що до цього дійшло«, - сказала Жирарден і додала, що Франція «зробить це, якщо доведеться«.

У виданні зауважують, що в останні тижні Париж та Лондон дедалі частіше конфліктують через риболовлю, оскільки французькі рибалки заявляють, що їм забороняють працювати в британських водах через труднощі з отриманням ліцензій.