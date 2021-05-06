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    Події в Україні

    У невеликому селі на Харківщині виявили підпільне казино

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    Підпільне казино на Харківщині - У невеликому селі на Харківщині виявили підпільне казино
    Підпільне казино на Харківщині
    Фото: з відкритих джерел

    В межах кримінального провадження поліцейські вилучили 26 одиниць комп'ютерної техніки, записи про відвідувачів та інше майно

    Поліцейські Харківської області розслідують факт нелегальної гральної діяльності в селі Піщанка. Там виявили підпільне казино.

    Прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що першого травня 2021-го правоохоронці провели обшук нежитлового приміщення в селі Піщанка Красноградського району та виявили гральний заклад.

    «Зараз вирішується питання про накладення арешту на зазначене майно і встановлюється коло осіб, причетних до організації діяльності установи», – пояснив Чубенко.

    В межах кримінального провадження поліцейські вилучили 26 одиниць комп'ютерної техніки, записи про відвідувачів та інше майно.

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    У невеликому селі на Харківщині виявили підпільне казино
    У невеликому селі на Харківщині виявили підпільне казино
    У невеликому селі на Харківщині виявили підпільне казино
    У невеликому селі на Харківщині виявили підпільне казино
    У невеликому селі на Харківщині виявили підпільне казино
    Фото: прокуратура Харківської області

    До слова, АМКУ дозволив депутату Держдуми, який голосував за анексію Криму, купити готелі у Києві. Йдеться про Олександра Бабакова.

    Ліцензії на організацію та проведення азартних ігор видаються на п’ять років, плата залежить від виду діяльності. Нещодавно у Комісії з гральних ігор розповіли, скільки саме за них сплачують.

    Раніше «Главком» писав, що керівництво Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей невдовзі після призначення роздало собі 1,2 млн грн у вигляді премій, допомоги і стимулюючих виплат – на п’ятьох.

    Нагадаємо, першу в Україні ліцензію на букмекерську діяльність отримала Parimatch.

    На початку лютого стало відомо, хто отримав першу ліцензію на онлайн-казино.

    Уряд має намір створити спецфонд для підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки, який поповнюватиметься коштами від плати за ліцензії на гральний бізнес. У держбюджеті-2021 заплановано від плати за ліцензії за азартні ігри отримати 7,4 млрд грн, які повністю підуть до спецфонду.

    Теги: гральний бізнес уряд майно
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