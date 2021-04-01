Напад бойовиків в Ефіопії: загинули 30 мирних жителів

Місцева влада звинуватила в нападі групу бойовиків, які відкололися від Фронту звільнення оромо (OLF)

В Ефіопії стався напад бойовиків на село в регіоні Оромія. В результаті було вбито 30 мирних жителів, поранені ще 15 осіб. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що вбиті належали до етносу амхара.

Місцева влада звинуватила в нападі групу бойовиків, які відкололися від Фронту звільнення оромо (OLF), відому як OLF Shane або Визвольна армія оромо. OLF - опозиційна партія, яка кілька років перебувала у вигнанні, але була розблокована після того, як Абій вступив на посаду в 2018 році.

Оромо – найбільша етнічна група Ефіопії, а амхара – друга за чисельністю. Два сусідніх регіони, Амхара та Оромія, мають спільний кордон.

Представники групи у листі агентству Reuters відкинули звинувачення у нападі.

«Ці звинувачення, адресовані нам, є помилковими і є частиною тривалої узгодженої операції уряду, спрямованої на те, щоб виставити Армію визволення Оромо як злочинну організацію», – мовилося у листі.

У Державній комісії з прав людини заявили, що останні напади на мирних жителів у цьому регіоні демонструють, що ситуація там не покращується, а натомість поширюється на сусідні регіони.

Ефіопія, друга за чисельністю країна Африки, намагається контролювати одразу кілька гарячих точок, де триває міжетнічне суперництво за землю, владу та ресурси, перед національними виборами, які мають відбутися у червні.

Як повідомлялося, на початку березня на військовій базі в місті Бата в Екваторіальній Гвінеї сталася серія вибухів – загинули щонайменше 15 людей, близько 500 поранено.

Джерело: Радіо Свобода