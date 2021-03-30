На похороні президента Танзанії загинули 45 людей

Багато людей хотіло потрапити на церемонію прощання з Магуфулі, через що виникла тиснява

Щонайменше 45 людей загинули, десятки – були травмовані через тисняву, що виникла на церемонії прощання з президентом Танзанії Джоном Магуфулі 21 березня. Про це стало відомо сьогодні із звіту поліції країни.

«Було багато людей, які хотіли потрапити на стадіон, і деякі з них не були терплячими. Вони намагалися прокласти собі шлях, і це призвело до тисняви», – повідомив командувач регіональної поліції найбільшого міста країни Дар-ес-Салама Лазаро Мамбосаса агентству AFP.

Фото: EPA/UPG

Раніше повідомляли про загибель п’яти людей.

Джон Магуфулі помер 17 березня. Йому був 61 рік. Влада заявила, що причиною смерті став серцевий напад. На початку березня голова держави перестав з’являтися на публіці. Опозиція заявляла, що він госпіталізований із Covid-19 у сусідній Кенії.

Магуфулі не запроваджував у країні карантин через коронавірус і радив прихильникам лікуватися молитвами. Він висміював вакцинацію, не носив маски, а країна не публікувала при ньому статистичні дані про кількість хворих. Президент пояснював свою позицію тим, що не довіряє іноземній науці.

Також днями у Харкові від малярії померла 40-річна жінка, яка місяць провела у Танзанії. Жінка перебувала в Африці з 14 лютого по 14 березня. 19 березня у неї з'явилися перші симптоми хвороби – слабкість, головний біль, підвищення температури тіла.

До слова, зараз на Занзібарі дуже багато українських відпочивальників. Всюди чути українські та російські слова, а в деяких кафе меню одразу на англійській та російській мовах.