  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На похороні президента Танзанії загинули 45 людей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Церемонія прощання з президентом Танзанії Джоном Магуфулі - На похороні президента Танзанії загинули 45 людей
    Церемонія прощання з президентом Танзанії Джоном Магуфулі
    Фото: Радіо Свобода

    Багато людей хотіло потрапити на церемонію прощання з Магуфулі, через що виникла тиснява

    Щонайменше 45 людей загинули, десятки – були травмовані через тисняву, що виникла на церемонії прощання з президентом Танзанії Джоном Магуфулі 21 березня. Про це стало відомо сьогодні із звіту поліції країни.

    «Було багато людей, які хотіли потрапити на стадіон, і деякі з них не були терплячими. Вони намагалися прокласти собі шлях, і це призвело до тисняви», – повідомив командувач регіональної поліції найбільшого міста країни Дар-ес-Салама Лазаро Мамбосаса агентству AFP.

    Фото: EPA/UPG
    Фото: EPA/UPG

    Раніше повідомляли про загибель п’яти людей.

    Джон Магуфулі помер 17 березня. Йому був 61 рік. Влада заявила, що причиною смерті став серцевий напад. На початку березня голова держави перестав з’являтися на публіці. Опозиція заявляла, що він госпіталізований із Covid-19 у сусідній Кенії.

    Магуфулі не запроваджував у країні карантин через коронавірус і радив прихильникам лікуватися молитвами. Він висміював вакцинацію, не носив маски, а країна не публікувала при ньому статистичні дані про кількість хворих. Президент пояснював свою позицію тим, що не довіряє іноземній науці.

    Також днями у Харкові від малярії померла 40-річна жінка, яка місяць провела у Танзанії. Жінка перебувала в Африці з 14 лютого по 14 березня. 19 березня у неї з'явилися перші симптоми хвороби – слабкість, головний біль, підвищення температури тіла.

    До слова, зараз на Занзібарі дуже багато українських відпочивальників. Всюди чути українські та російські слова, а в деяких кафе меню одразу на англійській та російській мовах.

    Теги: смерть Африка президент хвороби карантин стадіон цвинтар коронавірус похорон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies