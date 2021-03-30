«Великий удар для Кенії»: померла бабуся Барака Обами

Бабусі Барака Обами було 99 років

Бабусі Барака Обами було 99 років

Бабуся Барака Обами була мусульманкою, тому її похорони пройдуть згідно з традиціями ісламу

У понеділок, 29 березня, у Кенії у віці 99 років померла бабуся колишнього президента США Барака Обами.

Про це повідомляє CNN.

«Моя сім'я і я оплакуємо втрату нашої улюбленої бабусі, Сари Огвел Оньянго Обами, яку багато з ніжністю називали Мама Сара, але ми її знали, як Дані або бабуся», – повідомив Обама.

My family and I are mourning the loss of our beloved grandmother, Sarah Ogwel Onyango Obama, affectionately known to many as “Mama Sarah” but known to us as “Dani” or Granny. We will miss her dearly, but we’ll celebrate with gratitude her long and remarkable life. pic.twitter.com/avDY4f1PVu — Barack Obama (@BarackObama) March 29, 2021

У свою чергу президент Кенії Ухуру Кеньятта назвав смерть бабусі Обами великим ударом для нації.

«Ми втратили сильну, добродійну жінку, Матріарха, яка тримала разом сім'ю Обами й була іконою сімейних цінностей», – заявив президент.

Бабуся Барака Обами була мусульманкою, тому її похорони пройдуть згідно з традиціями ісламу.

До слова, напередодні відомий український продюсер помер від коронавірусу.

Також у Київській області від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли Володимир і Діана Родікови, які виховували 12 дітей в дитячому будинку сімейного типу.