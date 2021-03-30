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    «Великий удар для Кенії»: померла бабуся Барака Обами

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    Бабусі Барака Обами було 99 років - «Великий удар для Кенії»: померла бабуся Барака Обами
    Бабусі Барака Обами було 99 років
    Фото: Barack Obama, Twitter

    Бабуся Барака Обами була мусульманкою, тому її похорони пройдуть згідно з традиціями ісламу

    У понеділок, 29 березня, у Кенії у віці 99 років померла бабуся колишнього президента США Барака Обами.

    Про це повідомляє CNN.

    «Моя сім'я і я оплакуємо втрату нашої улюбленої бабусі, Сари Огвел Оньянго Обами, яку багато з ніжністю називали Мама Сара, але ми її знали, як Дані або бабуся», – повідомив Обама.

    У свою чергу президент Кенії Ухуру Кеньятта назвав смерть бабусі Обами великим ударом для нації.

    «Ми втратили сильну, добродійну жінку, Матріарха, яка тримала разом сім'ю Обами й була іконою сімейних цінностей», – заявив президент.

    Бабуся Барака Обами була мусульманкою, тому її похорони пройдуть згідно з традиціями ісламу.

    До слова, напередодні відомий український продюсер помер від коронавірусу.

    Також у Київській області від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли Володимир і Діана Родікови, які виховували 12 дітей в дитячому будинку сімейного типу.

    Теги: Барак Обама смерть Африка президент Кенія
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