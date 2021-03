«Великий удар для Кенії»: померла бабуся Барака Обами

У понеділок, 29 березня, у Кенії у віці 99 років померла бабуся колишнього президента США Барака Обами.

Про це повідомляє CNN.

«Моя сім'я і я оплакуємо втрату нашої улюбленої бабусі, Сари Огвел Оньянго Обами, яку багато з ніжністю називали Мама Сара, але ми її знали, як Дані або бабуся», – повідомив Обама.

My family and I are mourning the loss of our beloved grandmother, Sarah Ogwel Onyango Obama, affectionately known to many as “Mama Sarah” but known to us as “Dani” or Granny. We will miss her dearly, but we’ll celebrate with gratitude her long and remarkable life. pic.twitter.com/avDY4f1PVu