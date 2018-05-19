Нападник на школу в Техасі хотів покінчити з життям після масового вбивста

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Школа у Санта Фе, де сталася стрілянина

За словами губернатора, хлопець «не насмілився вбити себе»

Підліток, який вчинив масові вбивства у школі Санта Фе в Техасі у п'ятницю, планував в кінці покінчити із життям, однак йому не вистачило на це духу і його затримали правоохоронці.

Про це повідомив під час спеціальної прес-конференції цього ж дня губернатор штату Техас Грег Еббот, пише Reuters.

«Учень, який у п'ятницю розстріляв у старшій школі в Техасі 10 людей, у тому числі однокласників, планував завершити свій напад самогубством, але замість цього був оточений поліцією», - заявив Ебботт.

При цьому повідомляється, що поранення отримали ще десятеро людей під час стрілянини в навчальному закладі. 17-річний нападник використав револьвер свого батька 38-го калібру.

Правоохоронці затримали стрільця, а також ще одну людину. При цьому називається ім'я нападника – Дімітріус Пагуртіс. За словами губернатора, «він не насмілився вбити себе».

У старшій школі Санта Фе навчається понад 1,4 тис. учнів.

Нагадаємо, у середній школі техаського міста Санта-Фе сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 10 людей.

Згодом в середній школі Санта-Фе знайшли вибухівку.

За попередньою інформацією посольства, українців немає серед жертв стрілянини в Техасі.

Джерело: Укрінформ