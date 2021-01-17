Навальний повертається у Росію. Відео з літака

Російський опозиціонер запевняє, що не боїться арешту

Опозиціонер може бути арештований одразу по прильоту

Російський опозиціонер Олексій Навальний, що проходив лікування після отруєння у Німеччині вирушив до Москви о 16:19 за київським часом. Пряму трансліцію з борту літака веде канал OstWest.

Рейс авіакомпанії «Победа» №636 Берлін-Москва має приземлитися в аеропорту «Внуково» близько 19:30 мск (18:30 за київським часом).

Як видно з трансляції, коли Навальний зайшов у літак, люди встали зі своїх місць і підійшли до нього. Звучало багато питань.

Навальний заявив, що не боїться повертатися до Росії.

На питання, чи будуть нові розслідування, він сказав: «Звичайно, тому і повертаюся».

Люди довго не хотіли сідати на місця, Навальний і бортпровідники неодноразово просили їх сісти, щоб літак міг злетіти.

Очікується, що в Москві опозиціонер може бути заарештованим за порушення відбування умовного терміну покарання. Сьогодні вдень стало відомо про затримання прихильників Навального в аеропорту «Внуково».