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    Росгвардія в дії. У мережі глузують з нерозторопних російських силовиків

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    Росгвардія в дії. У мережі глузують з нерозторопних російських силовиків

    Це відео начебто було зняте в Санкт-Петербурзі в 2018 році

    У мережі поширюється відео, яке користувачі описують як «приклад відмінної роботи спецназу Росгвардії».

    У відео показується невдала спроба затримати водія, який тікає їде від фургона російських спецслужб і проривається через закриті ворота двору.

    Фургон поїхав за ним, але через свої габарити не зміг відразу проїхати через зламані ворота. Російські ЗМІ зв'язався з людиною, яка першою опублікувала це відео 15 травня.

    Користувач мережі уточнив, що воно було зняте в Санкт-Петербурзі в 2018 році і що його йому надіслав підписник, який побажав залишитися анонімним.

    Росія
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