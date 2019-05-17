Росгвардія в дії. У мережі глузують з нерозторопних російських силовиків
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Розсилка
Це відео начебто було зняте в Санкт-Петербурзі в 2018 році
У мережі поширюється відео, яке користувачі описують як «приклад відмінної роботи спецназу Росгвардії».
У відео показується невдала спроба затримати водія, який тікає їде від фургона російських спецслужб і проривається через закриті ворота двору.
Фургон поїхав за ним, але через свої габарити не зміг відразу проїхати через зламані ворота. Російські ЗМІ зв'язався з людиною, яка першою опублікувала це відео 15 травня.
Користувач мережі уточнив, що воно було зняте в Санкт-Петербурзі в 2018 році і що його йому надіслав підписник, який побажав залишитися анонімним.