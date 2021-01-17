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    У світі

    В аеропорту «Внуково» почались затримання прихильників Навального

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    Лідера російської опозиції в аеропорту чекають прихильники та правоохоронці - В аеропорту «Внуково» почались затримання прихильників Навального
    Лідера російської опозиції в аеропорту чекають прихильники та правоохоронці
    Фото зт відкритих джерел

    Очікується, що політика арештують одразу після прильоту

    Щойно стало відомо про те, що в російському аеропорту «Внуково» співробітники поліції затримали опозиційного активіста. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на «ОВД-Інфо».

    «Поліцейські в аеропорту затримали активіста Дмитра Безкоровайного, повідомив затриманий. Причину затримання йому не повідомили, куди збираються його доставити - теж не говорять», – зазначено в повідомленні.

    Крім того, в міжнародній зоні прильоту у Внуково встановили ширму, через яку не можна побачити, хто приїжджає. В цей аеропорт з Німеччини повинен прилетіти опозиційний політик Олексій Навальний, що проходив лікування після отруєння нервово-паралітичною речовиною, відомою як «Новічок».

    Очікується, що правоохоронні органи можуть затримати опозиційного політика за звинуваченням в ухилянні від відбування умовного терміну.

    Учора прокуратура Москви попередила про відповідальність за заклики взяти участь в акції в аеропорту «Внуково» 17 січня.

    Сьогодні зранку стало відомо, що до аеропорту, куди має прилетіти Навальний, стягнули автозаки.

    Теги: Росія прокуратура отруєння політика аеропорт Олексій Навальний
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