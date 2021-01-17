В аеропорту «Внуково» почались затримання прихильників Навального

Очікується, що політика арештують одразу після прильоту

Щойно стало відомо про те, що в російському аеропорту «Внуково» співробітники поліції затримали опозиційного активіста. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на «ОВД-Інфо».

«Поліцейські в аеропорту затримали активіста Дмитра Безкоровайного, повідомив затриманий. Причину затримання йому не повідомили, куди збираються його доставити - теж не говорять», – зазначено в повідомленні.

Крім того, в міжнародній зоні прильоту у Внуково встановили ширму, через яку не можна побачити, хто приїжджає. В цей аеропорт з Німеччини повинен прилетіти опозиційний політик Олексій Навальний, що проходив лікування після отруєння нервово-паралітичною речовиною, відомою як «Новічок».

Очікується, що правоохоронні органи можуть затримати опозиційного політика за звинуваченням в ухилянні від відбування умовного терміну.

Учора прокуратура Москви попередила про відповідальність за заклики взяти участь в акції в аеропорту «Внуково» 17 січня.

Сьогодні зранку стало відомо, що до аеропорту, куди має прилетіти Навальний, стягнули автозаки.