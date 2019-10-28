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    Економіка та фінанси

    Уряд виділив 300 млн грн на доступне житло

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    <p>Кабмін розширив програму будівництва доступного житла</p> - Уряд виділив 300 млн грн на доступне житло

    Кабмін розширив програму будівництва доступного житла

    Додаткові 300 млн дозволять побудувати доступне житло для майже 950 сімей

    Уряд України на виїзному засіданні в Маріуполі виділив 300 млн гривень на доступне житло для 950 сімей.

    Про це повідомляє пресслужба Кабміну в понеділок, 28 жовтня.

    «Уряд розширив програму будівництва доступного житла. Йдеться про додаткові 300 млн гривень, які до кінця 2019 року дозволять побудувати доступне житло в приміських районах Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова для майже 950 сімей, з яких 700 сімей внутрішньо переміщених осіб і близько 200 сімей учасників АТО / ООС», - йдеться в повідомленні.

    Крім того, Кабмін схвалив документ, який дозволить Україні приєднатися до Декларації про безпеку шкіл, що посилить безпеку учнів у школах, зокрема на територіях, що межують з територією проведення ООС.

    До слова, ціни на нове житло в Києві перевищили докризовий рівень.

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