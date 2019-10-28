Уряд виділив 300 млн грн на доступне житло
Кабмін розширив програму будівництва доступного житла
Додаткові 300 млн дозволять побудувати доступне житло для майже 950 сімей
Уряд України на виїзному засіданні в Маріуполі виділив 300 млн гривень на доступне житло для 950 сімей.
Про це повідомляє пресслужба Кабміну в понеділок, 28 жовтня.
«Уряд розширив програму будівництва доступного житла. Йдеться про додаткові 300 млн гривень, які до кінця 2019 року дозволять побудувати доступне житло в приміських районах Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова для майже 950 сімей, з яких 700 сімей внутрішньо переміщених осіб і близько 200 сімей учасників АТО / ООС», - йдеться в повідомленні.
Крім того, Кабмін схвалив документ, який дозволить Україні приєднатися до Декларації про безпеку шкіл, що посилить безпеку учнів у школах, зокрема на територіях, що межують з територією проведення ООС.
До слова, ціни на нове житло в Києві перевищили докризовий рівень.