Найкращі шанси стати прем'єром Британії має Джонсон – опитування



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Екс-мер Лондона та екс-міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон

Наразі британський уряд очолює Тереза Мей

Екс-мер Лондона та екс-міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон має найбільшу підтримку серед членів Консервативної партії, а отже найкращі шанси очолити британський уряд після Терези Мей. Про це свідчать результати опитування, оприлюдненого в 18 травня, передає DW.

Згідно з даними опитування YouPoll, Джонсона підтримують 39 відсотків членів Консервативної партії. На другому місці - екс-міністр з питань Brexit Домінік Рааб, який має підтримку лише 13 відсотків консерваторів.

Нагадаємо, що прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей погодилася піти з посади після ще одного голосування парламенту щодо Brexit, яке має відбутися в червні. У свою чергу, Джонсон 16 травня підтвердив свої наміри поборотися за крісло прем'єр-міністра. «Звичайно, я збираюся це зробити», - заявив він та додав, що його майбутня участь у гонці «ні для кого вже не є секретом».

Минулого року Борис Джонсон подав у відставку з посади глави МЗС Великобританії на знак протесту проти лінії Мей у переговорах з Євросоюзом щодо Brexit. Сам Джонсон є прихильником так званого «жорсткого» виходу Великобританії з ЄС на умовах Лондона.

Грем Брейді, голова «Комітету 1922», до якого входять усі депутати-консерватори британського парламенту, заявив 16 травня, що представники комітету і Мей збираються зустрітися у червні для погодження часу її відставки. Зустріч має відбутися після того, як британський парламент вчетверте зробить спробу затвердити угоду з Брюсселем про Brexit.

Тим часом 17 травня лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін повідомив, що переговори щодо угоди про Brexit, які шість тижнів вели уряд Терези Мей та лейбористи, закінчилися безрезультатно.