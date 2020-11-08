Названо кандидатів на ключові пости в адміністрації Байдена

Команда перехідного періоду Байдена протягом декількох місяців перевіряла потенційних кандидатів, і в найближчі дні представить обраному президенту можливі варіанти

Газета Politico назвала вірогідних кандидатів на міністерські пости в адміністрації Джо Байдена, який оголосив про своє обрання президентом США. Видання зазначає, що мова йде про «лонг-лист» кандидатів, яких йому належить відібрати.

Видання відзначає, що Байден довгий час забобонно ставився до прийняття кадрових рішень напередодні дня виборів, і давні союзники очікують несподіваних поворотів у формуванні його команди.

Кандидатами на пост держсекретаря газета називає колишнього радника президента Барака Обами з національної безпеки Сьюзан Райс, колишнього першого заступника держсекретаря Тоні Блінкена, сенаторів Кріса Кунса і Кріса Мерфі, а також колишнього першого заступника держсекретаря і екс-посла в Москві Вільяма Бернса.

В міністерство оборони пророкують екс-заступник міністра оборони і колишнього головного спеціаліста Пентагону по Росії Мішель Флурной, сенатора і ветерана-інваліда Теммі Дакуорт і сенатора Джека Ріда. На пост глави мінфіну, за даними видання, претендують член ради керуючих ФРС Лаель Брейнард, екс-заступник міністра фінансів Сара Блум Раскін, сенатор Елізабет Уоррен, колишній віце-голова ФРС Роджер Фергюсон, глава фірми Ariel Investments Меллоді Хобсон і ще один член керівництва ФРС Рафаель Бостік.

На місце генпрокурора - глави Мін'юсту пророкують сенатора від Алабами Дага Джонса, генерального прокурора Каліфорнії Ксавьера Бесерра, екс-заступник генпрокурора Саллі Йейтс або екс-міністра праці Тома Переса.

На пост міністра внутрішньої безпеки претендують Алехандро Майоркас, колишній заступник голови відомства, а також Ксав'єр Бесерра, вже згадуваний в списку кандидатів в генпрокурори.

Як пише газета, команда перехідного періоду Байдена протягом декількох місяців перевіряла потенційних кандидатів, і в найближчі дні представить обраному президенту можливі варіанти. Очікується, що Байден спочатку зосередиться на посадах, пов'язаних з громадським охороною здоров'я та економікою, включаючи секретарів казначейства, охорони здоров'я і соціальних служб.

За словами чиновника, близького до команди Байдена, колишній віце-президент має намір вести переговори і навряд чи оголосить про висунення кандидатур до кабінету міністрів протягом першого тижня.

Нагадаємо, згідно експертної оцінки всіх головних і найбільших американських ЗМІ – кандидат від Демократичної партії Джо Байден перемагає на президентських виборах у США. Втім, діючий глава Білого дому Дональд Трамп свою поразку не визнає.

Раніше повідомлялося, що лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий президент Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії і буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

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