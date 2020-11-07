Порошенко привітав Байдена з перемогою

Україні пощастило з президентом США, який володіє такими глибокими та особистими знаннями про нашу державу, зазначив Порошенко

Лідер партії «Європейська Солідарність», п'ятий президент Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США

Про це Порошенко написав на своїй сторінці в Facebook.

«Мої найтепліші вітання Джо Байдену – бійцю, державнику та новообраному президенту США! Це була вражаюча, хоча і жорстка кампанія, яку обидва кандидати зробили неперевершеною та інтригуючою на кожному кроці. Це і є демократія. І це той приклад, який ми наслідуємо в Україні, попри екзистенційні виклики, яким ми і надалі протистоїмо», – написав Порошенко.

«Україні пощастило з президентом США, який володіє такими глибокими та особистими знаннями про нашу державу. Разом із твердою двопартійною підтримкою України, ми дуже сподіваємось на віддане трансатлантичне лідерство Сполучених Штатів в інтересах Вільного світу. Знайте, що в Україні у вас є добрі друзі та союзники на цьому шляху!», – додав п'ятий президент.

Мої найтепліші питання Джо Байдену - бійцю, державнику та новообраному президенту США! Ца були вражаючій, хоча і ... Опубліковано Петро Порошенок & NBSP; Субота, 7 листопада 2020 р.

До слова, Трамп висловив впевненість, що результати голосування за підсумками президентських виборів в штаті Пенсильванія були незаконно змінені.

Як повідомлялося раніше, Трамп заявив про перемогу на виборах «з великим відривом».

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що про перемогу Джо Байдена на виборах у Сполучених Штатах говорити зарано.

Нагадаємо, Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії і буде 46-м президентом США. Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни. Джо Байден обраний президентом США.

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