У США та Німеччині зафіксовані антирекорди нових випадків Covid-19

Всього в США з початку пандемії виявлено понад 9,9 млн випадків зараження

У країнах було зафіксовано антирекорд нових випадків хворих на коронавірус

У США та Німеччині зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

У Штатах за добу 5 листопада підтверджено 120 276 нових випадків. Ще 1226 пацієнтів померли. 20 з 50 штатів повідомили про рекордне одноденне зростання в четвер. Всього в США з початку пандемії виявлено понад 9,9 млн випадків зараження коронавірусом, понад 241 тисячу інфікованих померли.

Як пише CNN, у Німеччині за минулу добу зареєстрували 21 506 нових випадків Covid-19, що є найвищим одноденним зростанням з початку пандемії. За минулу добу також було зареєстровано 166 нових смертей, повʼязаних з коронавірусом, в результаті чого загальне число загиблих досягло 11 096 осіб.

Нагадаємо, що у Росії 5 листопада зафіксували рекордну кількість хворих на коронавірус за весь час пандемії – за добу 20 582 нових випадки.

Нагадаємо, що Степанов не виключає можливість закупівлі російської вакцини від Covid-19.

Раніше повідомлялося, що «слуга народу» Качура підтримав ідею закупівлі російської вакцини. Також можливість поставки в Україну російської вакцини від коронавірусу Супутник V допускав нардеп від опозиції.

Згодом Качура заявив, що ЗМІ перекрутили зміст його слів.

Як повідомлялося, ізраїльський інфекціоніст заявив, що російську вакцину від коронавірусу не порадить навіть ворогу.

До слова, Офіс президента розглядає три варіанти отримання вакцини від Covid-19.

За даними ВООЗ вакцина від Covid-19 може бути готовою до кінця 2020 року.

Також стало відомо, коли Україна може отримати вакцину від Covid-19.

Як відомо, 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

Водночас ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Також Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

До слова, у європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.