Джо Байден обраний президентом США, – CNN
Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни
Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії і буде 46-м президентом США.
Він звернеться до нації сьогодні ввечері, повідомляє CNN.
«Ніколи не забувайте: підсумки – це не просто цифри. Вони представляють голоси та виборців, чоловіків та жінок, які реалізують основне право на їх почуття», – сказав Байден.
За даними аналізу підрахунків голосів, які проводить телеканал CNN, Байден набрав 273 голоси виборщиків. Мінімально необхідна кількість голосів для перемоги на виборах — 270.
У його конкурента — чинного глави Білого дому Дональда Трампа — залишається 213. Останні необхідні для перемоги 20 голосів виборщиків Байдену приніс штат Пенсильванія. Тут кандидат-демократ обійшов конкурента з різницею в частки відсотка.
На виборах президента США все ще не підраховані голоси в штатах: Джорджія (16 голосів), Північна Кароліна (15 голосів), Невада (6 голосів), Аризона (5 голосів) і Аляска (3 голоси). Лише у двох з них лідирує Трамп. Але голоси цих штатів уже ніяк не вплинуть на фінальний результат виборів.
Аналітики ABC News також впевнені, що в Пенсільванії й Неваді більшість виборців проголосували за Байдена.
Скріншот з відео
За попередніми підрахунками, за Байдена віддали свої голоси 75 млн американців.
Трансляція наживо NBC News: