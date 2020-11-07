Джо Байден обраний президентом США, – CNN

Байден у своїй промові сьогодні ввечері виступить з метою об’єднання країни

Джо Байден проводив ранок зі своєю сім’єю у своєму будинку в штаті Делавер, коли побачив новину про те, що, за прогнозами, він став переможцем рідної Пенсильванії і буде 46-м президентом США.

Він звернеться до нації сьогодні ввечері, повідомляє CNN.

«Ніколи не забувайте: підсумки – це не просто цифри. Вони представляють голоси та виборців, чоловіків та жінок, які реалізують основне право на їх почуття», – сказав Байден.

За даними аналізу підрахунків голосів, які проводить телеканал CNN, Байден набрав 273 голоси виборщиків. Мінімально необхідна кількість голосів для перемоги на виборах — 270.

У його конкурента — чинного глави Білого дому Дональда Трампа — залишається 213. Останні необхідні для перемоги 20 голосів виборщиків Байдену приніс штат Пенсильванія. Тут кандидат-демократ обійшов конкурента з різницею в частки відсотка.

На виборах президента США все ще не підраховані голоси в штатах: Джорджія (16 голосів), Північна Кароліна (15 голосів), Невада (6 голосів), Аризона (5 голосів) і Аляска (3 голоси). Лише у двох з них лідирує Трамп. Але голоси цих штатів уже ніяк не вплинуть на фінальний результат виборів.

Аналітики ABC News також впевнені, що в Пенсільванії й Неваді більшість виборців проголосували за Байдена.

Скріншот з відео

За попередніми підрахунками, за Байдена віддали свої голоси 75 млн американців.

Трансляція наживо NBC News:

У США переможця визначає не проста більшість голосів, а виборщики. Президента вибирає колегія виборщиків — у ній 538 осіб. Щоб стати президентом, кандидат має набрати 270 голосів. Кількість виборщиків варіюється залежно від чисельності населення штату. За американською виборчою системою, голоси виборщиків «важать» більше, ніж безпосередні голоси виборців. Практично в усіх штатах діє система «переможець отримує все», коли всі голоси виборщиків штату переходять до кандидата, який набрав найбільшу кількість голосів.