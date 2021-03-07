  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Неадекватна росіянка влаштувала дебош у літаку: її прив’язали скотчем до крісла (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В аеропорту жінку затримала поліція і вона зізналася, що перед рейсом вживала наркотики - Неадекватна росіянка влаштувала дебош у літаку: її прив’язали скотчем до крісла (відео)
    В аеропорту жінку затримала поліція і вона зізналася, що перед рейсом вживала наркотики

    Бортпровідникам і пасажирам довелося втихомирювати неадекватну жінку

    У Росії в літаку з Владивостока до Новосибірська пасажирам довелося зв’язати співвітчизницю підручними засобами, примотавши до крісла скотчем і мотузкою, оскільки, перебуваючи в наркотичному сп’янінні, жінка поводилася неадекватно.

    Відповідне відео розмістив телеграм-канал Mash.

    За даними каналу, 39-річна пасажирка вирішила скрасити свій політ за допомогою синтетичного наркотику, прийнявши його перед рейсом.

    У літаку вона почала безцільно блукати салоном, то знімаючи, то надягаючи одяг. У результаті, оскільки вона не реагувала на зауваження, бортпровідники і пасажири зв’язали її мотузкою і скотчем.

    В аеропорту жінку затримала поліція і вона зізналася, що перед рейсом вживала наркотики. На пасажирку склали протокол за дрібне хуліганство.

    Теги: Росія політ наркотики поліція жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies