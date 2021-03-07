Неадекватна росіянка влаштувала дебош у літаку: її прив’язали скотчем до крісла (відео)

В аеропорту жінку затримала поліція і вона зізналася, що перед рейсом вживала наркотики

Бортпровідникам і пасажирам довелося втихомирювати неадекватну жінку

У Росії в літаку з Владивостока до Новосибірська пасажирам довелося зв’язати співвітчизницю підручними засобами, примотавши до крісла скотчем і мотузкою, оскільки, перебуваючи в наркотичному сп’янінні, жінка поводилася неадекватно.

Відповідне відео розмістив телеграм-канал Mash.

За даними каналу, 39-річна пасажирка вирішила скрасити свій політ за допомогою синтетичного наркотику, прийнявши його перед рейсом.

У літаку вона почала безцільно блукати салоном, то знімаючи, то надягаючи одяг. У результаті, оскільки вона не реагувала на зауваження, бортпровідники і пасажири зв’язали її мотузкою і скотчем.

В аеропорту жінку затримала поліція і вона зізналася, що перед рейсом вживала наркотики. На пасажирку склали протокол за дрібне хуліганство.