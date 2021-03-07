ЗМІ назвали нардепів, які літали в РФ та окупований Крим з російськими паспортами

За інформацією ЗМІ, нардепи від ОПЗЖ Ренат Кузьмін і Тарас Козак активно використовують свої паспорти громадян РФ

Журналісти отримали інформацію про неодноразові перельоти українських народних обранців у Росію та окупований Крим

Народні депутати від «Опозиційної платформи — За життя» Тарас Козак та Ренат Кузьмін неодноразово літали до Росії та окупованого Криму. Інколи вони, ймовірно, використовували російські паспорти.

Про це пише російське видання «Новая газета» з посиланням на власні джерела.

За даними видання, Кузьмін у 2015-2019 роках літав з окупованого Криму до Москви та Санкт-Петербургу 240 разів. На той момент він не був нардепом і перебував у розшуку після того, як утік з України після Революції Гідності.

У 2014 році проти нього відкрили кримінальне провадження через незаконне затримання Юрія Луценка у 2010 році. Незважаючи на це, на парламентських виборах 2019 року його обрали депутатом за списком ОПЗЖ, після чого правоохоронці зняли його з розшуку.

Навіть ставши нардепом, Кузьмін продовжував такі поїздки. Кілька разів він використовував інший паспорт, наприклад під час польотів з Росії до Гонконгу чи Домінікани.

За даними видання, у вересні 2019 року Кузьмін двічі літав до Сімферополя з Москви. 9 березня 2020-го він летів з Мінська до російської столиці бізнес-джетом T7-BRG, а вже наступного дня – бортом T7-GEM з Москви до Вільнюса.

За кількістю цифр номер паспорту, яким користувався Кузьмін, збігається з російським закордонним паспортом, але серії, яка б починалася з 88, у РФ немає.

Крім того, як стверджує джерело ЗМІ в українських спецслужбах, разом з Кузьміним подорожували його однопартійці-нардепи Тарас Козак і Олександр Колтунович, нафтовий бізнесмен з Білорусі Микола Воробей, який наприкінці минулого року потрапив під санкції ЄС, а також співзасновник охоронної компанії Шторм, помічник Віктора Медведчука Андрій Мартинов.

Водночас, як пише «Новая газета», Тарас Козак у січні 2020 року здійснив рейс з російського Ростова-на-Дону до Кишинева з паспортом, номер та серія якого відповідають російським закордонним паспортам.

За даними ЗМІ, російський паспорт має і його цивільна дружина – Наталія Лавренюк. І якщо Козак користується російським паспортом рідко, то Лавренюк активно використовувала його під час польотів до багатьох країн світу, зокрема під час поїздок з Москви до Сімферополя, Мінська, Анапи, Дубая, Стамбула, Ростова.

Нагадаємо, на початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про подвійне громадянство: що заборонять українцям з двома паспортами.