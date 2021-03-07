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    Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок запуску «Північного потоку – 2»

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    &laquo;Північний потік &ndash; 2&raquo;&nbsp;створює фундаментальний конфлікт з принципом диверсифікації транспортних шляхів, заявив гендиректор&nbsp;Оператору газотранспортної системи України - Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок запуску «Північного потоку – 2»
    «Північний потік – 2» створює фундаментальний конфлікт з принципом диверсифікації транспортних шляхів, заявив гендиректор Оператору газотранспортної системи України

    Україна модернізує лише ті компресорні станції, які використовуватимуться, а інші поступово виводитиме з експлуатації

    Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) розробив декілька сценаріїв на випадок, якщо російський газ піде в обхід території України у результаті запуску газопроводу «Північний потік – 2».

    Про це заявив генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон в інтерв’ю провідній економічній газеті Угорщини «Вілаггаздашаг», текст якого оприлюднило у Facebook псольство України в Угорщині.

    «Ми розробили декілька сценаріїв. Оскільки в Україні – найбільший внутрішній ринок споживання газу в Східній Європі розміром 30 млрд м3, а власне видобування газу становить 20 млрд м3, тож послуги газотранспортної системи будуть затребувані в будь-якому випадку. Але транзитні потужності будуть оптимізовані, адже ми не можемо дозволити собі утримання потужностей, які не будуть задіяні для транзиту», – сказав Макогон.

    За його словами, у такому разі необхідно буде забезпечити економічно-доцільний тариф як для внутрішніх споживачів, так і для комерційних клієнтів.

    «Це означає, що ми модернізуємо лише ті компресорні станції, які використовуватимуться, а інші поступово виводитимемо з експлуатації. Відповідно – у разі повної відмови від транзиту нашої територією – вже не можна буде сприймати українську ГТС як доступний запасний варіант», – заявив гендиректор ОГТСУ.

    Він також наголосив, що проєкт «Північний потік – 2» створює фундаментальний конфлікт з принципом диверсифікації транспортних шляхів, є виключно політичним, а не економічним.

    «Якщо «Північний потік – 2» не буде добудовано, то нічого не зміниться. Існуючі газотранспортні потужності повністю покривають не тільки попит, а й експортні потужності РФ. А ось якщо транзит українською ГТС буде припинений, то Україна буде вимушена оптимізувати свою газотранспортну систему виключно для задоволення внутрішнього попиту. У такому випадку європейські країни стикнуться з втратою гнучкості української ГТС, хоча вона була запроєктована для швидкого забезпечення додаткового попиту в ЄС, навіть шляхом збільшення за добу транзиту на 150-200 млн м3», – наголосив Макогон.

    Зазначимо, Сенат блокує призначення глави ЦРУ через відсутність санкцій проти «Північного потоку – 2».

    Як відомо, 40 американських сенаторів від Республіканської партії закликали президента США Джо Байдена запровадити нові санкції проти учасників газотранзитного проєкту «Північний потік – 2».

    Раніше 18 європейських компаній припинили свою діяльність у проєкті «Північний потік – 2» через санкції США проти газопроводу. Серед цих компаній, зокрема, страхова група Zurich Insurance Group та будівельна компанія Bilfinger.

    Нагадаємо, енергетичний експерт назвав країни, які зацікавлені у добудові «Північного потоку – 2».

    Як повідомлялося, міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс висловився щодо російського газопроводу «Північний потік – 2». За його словами, Євросоюз фактично «фінансує тирана».

    Теги: ЄС Росія енергетика газ транзит Україна ГТС Північний потік-2
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