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    Поліція М’янми розігнала протестувальників світлошумовими гранатами

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    У&nbsp;М&rsquo;янмі не вщухають масові акції проти хунти - Поліція М’янми розігнала протестувальників світлошумовими гранатами
    У М’янмі не вщухають масові акції проти хунти
    Фото: Reuters

    Розгін демонстрантів був реакцією на заяви в ООН в підтримку протестувальників

    У суботу, 6 березня, силовики розігнали у М'янм учасників протестів, застосувавши сльозогінний газ і світлошумові гранати в Янгоні.

    Про це пише Reuters.

    За інформацією ЗМІ, наразі повідомлень про жертв не надходило.

    Видання зазначає, що розгін демонстрантів був реакцією на заяви в ООН в підтримку протестувальників.

    «Надзвичайно важливо, щоб ця Рада (безпеки ООН, – ред.) була рішучою і послідовною у залученні уваги до сил безпеки і твердо стояла на боці народу М'янми в підтримку чітких результатів листопадових виборів», – заявила спеціальний посланник ООН Крістін Шранер Бургенер .

    Нагадаємо, 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.

    Наприкінці лютого у відповідь на стрільбу з рогаток поліція М'янми застосувала зброю проти протестувальників.

    Раніше у М’янмі майже на всій території країни відключили інтернет на тлі масових протестів через військовий переворіт.

    Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.

    Згодом хунта після військового перевороту призначила тимчасового президента М’янми.

    Теги: газ протест військові переворот М'янма поліція
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