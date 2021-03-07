Поліція М’янми розігнала протестувальників світлошумовими гранатами
Розгін демонстрантів був реакцією на заяви в ООН в підтримку протестувальників
У суботу, 6 березня, силовики розігнали у М'янм учасників протестів, застосувавши сльозогінний газ і світлошумові гранати в Янгоні.
Про це пише Reuters.
За інформацією ЗМІ, наразі повідомлень про жертв не надходило.
Видання зазначає, що розгін демонстрантів був реакцією на заяви в ООН в підтримку протестувальників.
«Надзвичайно важливо, щоб ця Рада (безпеки ООН, – ред.) була рішучою і послідовною у залученні уваги до сил безпеки і твердо стояла на боці народу М'янми в підтримку чітких результатів листопадових виборів», – заявила спеціальний посланник ООН Крістін Шранер Бургенер .
Нагадаємо, 3 березня у М’янмі був «найкривавіший день»: силовики вбили кілька десятків протестувальників.
Наприкінці лютого у відповідь на стрільбу з рогаток поліція М'янми застосувала зброю проти протестувальників.
Раніше у М’янмі майже на всій території країни відключили інтернет на тлі масових протестів через військовий переворіт.
Як відомо, 1 лютого у М’янмі стався військовий переворот, там оголосили режим надзвичайного стану на рік. Військові заявили, що президент країни Він М’їн і держрадниця Аун Сан Су Чжі були затримані у відповідь на «фальсифікацію виборів», які відбулись у листопаді 2020 року.
Згодом хунта після військового перевороту призначила тимчасового президента М’янми.