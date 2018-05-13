Нетаньяху назвав місце проведення Євробачення в Ізраїлі

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Євробачення – 2019 пройде в Ізраїлі

Наступне Євробачення пройде в Єрусалимі. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у Twitter.

«Нетта, ти принесла велику повагу державі Ізраїль! У наступному році в Єрусалимі!», - заявив Нетаньяху.

У неділю, 13 травня в столиці Португалії, Лісабоні завершився фінал «Євробачення-2018», в ході якого переможцем міжнародного пісенного конкурсу став представниця Ізраїлю Нетта Барзілай.

Україну на «Євробаченні-2018» представив співак Melovin з композицією «Under The Ladder», який посів сьоме місце за результатами голосування глядачів і 26 місце - за оцінками професійного журі. В результаті Melovin зайняв 17-е місце з 26 можливих.

Виступ співака Melovinвід України на Євробаченні 2018 - був дуже ефектним і яскравим. Весь номер побудований навколо високої конструкції - на її вершині стоїть срібний рояль з крилами. На початку номера Melovin звільнився від кокона, а також грав на роялі під час того, як навколо нього горіли сходи.

Глядачі трьох європейських країн на Євробаченні віддали найвищі бали за Україну.