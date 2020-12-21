Нетаньяху закликає повністю закрити авіасполучення в Ізраїлі

Прем'єр закликає закрити небо Ізраїлю, як можна швидше, на тлі нової мутації коронавірусу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив за повну заборону пасажирського авіасполучення на тлі нової мутації Covid-19. Про це стало відомо з пресслужби Нетаньяху у Facebook.

Таку заяву прем'єр Ізраїлю зробив на засіданні комісії міністрів по боротьбі з коронавірусом.

«Я скликав комісію міністрів з однією метою – закрити авіасполучення. З часу вчорашнього засідання мутацію вірусу виявлено вже в дуже багатьох країнах, і нам зрозуміло, що це початок дуже швидкого поширення», – зазначив Нетаньяху.

За його словами, необхідно максимально скоротити вірусну масу, яка потрапляє до Ізраїля, поки Британія вивчає, що являє собою новий штам.

«Для цього я хочу зробити те, що ми зробили у першу хвилю пандемії коронавірусу – закрити небо як можна швидше», – додав прем'єр.

Нагадаємо, що Ізраїль заборонить авіасполучення з усіма країнами.

Крім того, Ізраїль заборонив в'їзд громадян з трьох країн, де зафіксована мутація коронавірусу.

Як повідомлялося раніше, виявлення нової мутації змусило британську владу максимально посилити карантинні обмеження. У зв'язку з цим у Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю обмірковують можливість проведення аналізу секвенування ДНК для приїжджих з Великобританії, де в останні дні було виявлено понад тисячу заражень новим штамом вірусу, що отримав назву VUI-202012/01. Крім того, в Ізраїлі не виключають проведення такого аналізу і для тих, хто повертається і з інших європейських країн, щоб виключити можливість проникнення в Ізраїль нового різновиду вірусу. На цей час незрозуміло, чи ефективні існуючі вакцини проти цього штаму.