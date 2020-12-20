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    У світі

    Ізраїль заборонить авіасполучення з усіма країнами

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    Водночас в уряді міністри не згодні з таким кроком, не вважаючи його необхідним - Ізраїль заборонить авіасполучення з усіма країнами
    Водночас в уряді міністри не згодні з таким кроком, не вважаючи його необхідним
    Фото з відкритих джерел

    Все через появу нового типу коронавірусу

    Уряд Ізраїлю розглядає заборону прийому всіх міжнародних авіарейсів.Про це повідомляє Times of Israel.

    Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що слід закрити допуск для всіх міжнародних рейсів. Водночас в уряді міністри не згодні з таким кроком, не вважаючи його необхідним. Частина з них виступає за варіант з забороною рейсів з Британії, Данії і Південної Африки.

    Крім цього, вже затверджено вимога про двотижневий готельний карантин для тих, хто повернувся з Британії, Данії і Південної Африки.

    Нагадаємо, що Ізраїль заборонив в'їзд громадян з трьох країн, де зафіксована мутація коронавірусу.

    Як повідомлялося раніше, виявлення нової мутації змусило британську владу максимально посилити карантинні обмеження. У зв'язку з цим у Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю обмірковують можливість проведення аналізу секвенування ДНК для приїжджих з Великобританії, де в останні дні було виявлено понад тисячу заражень новим штамом вірусу, що отримав назву VUI-202012/01. Крім того, в Ізраїлі не виключають проведення такого аналізу і для тих, хто повертається і з інших європейських країн, щоб виключити можливість проникнення в Ізраїль нового різновиду вірусу. На цей час незрозуміло, чи ефективні існуючі вакцини проти цього штаму.

    Теги: Ізраїль карантин уряд
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