Нетаньяху пішов на самоізоляцію через контакт з хворим на Covid-19

Нетаньяху перебуватиме на карантині до 18 грудня

Політик спілкувався з людиною, у якого пізніше підтвердили зараження Covid-19

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пішов на самоізоляцію. Про це повідомляє Newsru.co.il.

Наголошується, що коронавірус підтвердили у голови суду «Лікуда» Міхаеля Кляйнера.

Нетаньяху перебуватиме на карантині до 18 грудня. Прем'єр-міністр вже здав два тесту на коронавірус, і обидва рази вони виявилися негативними.

Нагадаємо, що Ізраїль отримав першу партію американської вакцини від Covid-19.

Наприкінці листопада Ізраїль підписав контракт на постачання вакцини від коронавірусу з компанією AstraZeneca. Ізраїль отримає близько 10 мільйонів доз препарату.

До цього Ізраїль підписав контракт з компанією Pfizer. Компанія продасть Ізраїлю 8 млн доз вакцини, яких вистачить для 4 млн громадян.