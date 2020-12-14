Нетаньяху пішов на самоізоляцію через контакт з хворим на Covid-19
Політик спілкувався з людиною, у якого пізніше підтвердили зараження Covid-19
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пішов на самоізоляцію. Про це повідомляє Newsru.co.il.
Наголошується, що коронавірус підтвердили у голови суду «Лікуда» Міхаеля Кляйнера.
Нетаньяху перебуватиме на карантині до 18 грудня. Прем'єр-міністр вже здав два тесту на коронавірус, і обидва рази вони виявилися негативними.
Нагадаємо, що Ізраїль отримав першу партію американської вакцини від Covid-19.
Наприкінці листопада Ізраїль підписав контракт на постачання вакцини від коронавірусу з компанією AstraZeneca. Ізраїль отримає близько 10 мільйонів доз препарату.
До цього Ізраїль підписав контракт з компанією Pfizer. Компанія продасть Ізраїлю 8 млн доз вакцини, яких вистачить для 4 млн громадян.