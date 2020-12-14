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    У світі

    Нетаньяху пішов на самоізоляцію через контакт з хворим на Covid-19

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    Нетаньяху перебуватиме на карантині до 18 грудня - Нетаньяху пішов на самоізоляцію через контакт з хворим на Covid-19
    Нетаньяху перебуватиме на карантині до 18 грудня
    Фото: ТАСС

    Політик спілкувався з людиною, у якого пізніше підтвердили зараження Covid-19

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пішов на самоізоляцію. Про це повідомляє Newsru.co.il.

    Наголошується, що коронавірус підтвердили у голови суду «Лікуда» Міхаеля Кляйнера.

    Нетаньяху перебуватиме на карантині до 18 грудня. Прем'єр-міністр вже здав два тесту на коронавірус, і обидва рази вони виявилися негативними.

    Нагадаємо, що Ізраїль отримав першу партію американської вакцини від Covid-19.

    Наприкінці листопада Ізраїль підписав контракт на постачання вакцини від коронавірусу з компанією AstraZeneca. Ізраїль отримає близько 10 мільйонів доз препарату.

    До цього Ізраїль підписав контракт з компанією Pfizer. Компанія продасть Ізраїлю 8 млн доз вакцини, яких вистачить для 4 млн громадян.

    Теги: Ізраїль карантин коронавірус
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