Борис Джонсон заявив, що виявлений у Британії новий штам коронавірусу заразніший на 70%

Новий штам коронавірусу може бути на 70% заразнішим

Даних, що новий штам вірусу спричиняє тяжчий перебіг хвороби чи вищу смертність, поки що немає

Новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії, може бути на 70% заразнішим.

Про це прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив на пресконференції, запис трансляції якої розміщений на його сторінці у Твіттері.

«Хоча в цьому питанні все ще зберігається велика неясність, новий варіант коронавірусу може бути на 70% заразнішим, ніж первинний, з яким ми досі мали справу», – заявив Джонсон.

WATCH LIVE: An update on coronavirus (19 December 2020) https://t.co/zqVXIkifSd — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 19, 2020

Водночас за його словами, даних, що новий штам вірусу спричиняє тяжчий перебіг хвороби чи вищу смертність, поки що немає.

Про виявлення нового штаму коронавірусу, через який темпи поширення хвороби в різних регіонах Великої Британії різко зросли, на початку тижня заявив міністр охорони здоров’я Метт Генкок. На той момент у країні було підтверджено понад тисячу випадків зараженням ним.

Як повідомлялося, у світі виявлено 76635408 випадків Covid-19, зокрема 1692075 летальних, 53758431 людина одужала.

До слова, Нідерланди не приймають літаки з Великобританії через новий штам коронавірусу.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що підтримує тісний контакт з владою Великої Британії в зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, і пообіцяла інформувати громадськість про його характеристики і будь-які наслідки, коли більше дізнається про вірус.