Мовляв, однією з причин є санкційний тиск з боку недружніх країн

Дітям у РФ можуть дозволити працювати з 14 років

До Держдуми країни-терористки Росії внесено законопроєкт, який дозволить дітям працювати з 14 років. Депутати обґрунтовують ініціативу тим, що мовляв, діти, готові починати працювати до повноліття, можуть отримати перший трудовий досвід та допомогти сім'ї у складному матеріальному становищі.

Не обійшлося в обґрунтуванні документа і без згадки про санкції.

«В умовах економічного санкційного тиску недружніх РФ держав робота, а значить дохід підлітка – це ще й фінансова підтримка сім'ї, виховання в ньому почуття відповідальності», – переконують рашисти.

Законопроєктом пропонується виключити необхідність згоди органів опіки під час укладання трудового договору – достатньо згоди одного з батьків. Також роботодавець буде звільнений від необхідності здійснювати за свій рахунок медогляд – вистачить результатів проведення медогляду «незначного терміну давності».

Відтак якщо ініціативу підтримають, юні росіяни замість освіти будуть трудитися на благо кремлівського режиму.

Нагадаємо, днями у Дагестані росіяни провели «урочисту» акцію: вбрали пів тисячі дітей у форму окупантів та вишикували їх у формі символу рашистів – літери Z – на площі. Так пропагандисти намагалися переконати своїх громадян, буцімто сумують через вбитих на війні окупантів.