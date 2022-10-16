Діти граються у воронці від снаряду. Шокуюче фото з Києва

Кількаметрова вирва все ще нагадує про звірську атаку окупантів

Наслідки ворожої ракетної атаки ще не відремонтували, тому діти у всю лазять в ямі

У Києві діти граються в вирві у парку Тараса Шевченка, куди 10 жовтня прилетіла російська ракета. Відповідне фото опубліковано в соцмережах.

Наслідки ворожої ракетної атаки ще не відремонтували, тому діти у всю лазять в ямі.

«Парк Шевченка. Той самий дитячий майданчик. Діти бавляться у воронці від російської ракети. Вражає», – йдеться в підписі до фото.

Нагадаємо, вранці в понеділок, 10 жовтня, Україна і столиця, зокрема, зазнали масованих ракетних атак. У Києві дісталося кільком районам міста, об'єктам критичної інфраструктури та енергетики.

Крім цього, вибух стався прямо біля пішохідного мосту, відомого як «міст Кличка».

11 жовтня на пішохідно-велосипедному мосту у Києві фахівці демонтували пошкоджені вибухом російської ракети елементи скла. А спеціалісти «Київміськсвітла» обстежили стан підсвітки перил.