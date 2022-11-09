Діти у формі окупантів та Z на площі: шокуючі фото з Дагестану 

Дагестан не хотів вмирати за Путіна, тож для нього придумали виставу

Рашисти використовують дітей для пропаганди

У Дагестані росіяни провели «урочисту» акцію: вбрали пів тисячі дітей у форму окупантів та вишикували їх у формі символу рашистів – літери Z – на площі. Так пропагандисти намагалися переконати своїх громадян, буцімто сумують через вбитих на війні окупантів.

Дітей провели вулицями міста, а тоді примусили стояти на площі. Школярі тримали плакати з написами «Мы продолжаем ваше дело».

Крім того, деякі з дітей тримали світлини ліквідованих рашистів. Та судячи з вигляду деяких юних росіян, сумно було не всім

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Нагадаємо, від початку мобілізації в РФ Дагестан виходив на масові протести. Тож Кремль вирішив задобрити протестувальників і заявив: мовляв, винні підлеглі, які допустили порушення мобілізації.