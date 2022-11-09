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Діти у формі окупантів та Z на площі: шокуючі фото з Дагестану 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Діти у формі окупантів та Z на площі: шокуючі фото з Дагестану 
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фото з відкритих джерел

Рашисти використовують дітей для пропаганди 

У Дагестані росіяни провели «урочисту» акцію: вбрали пів тисячі дітей у форму окупантів та вишикували їх у формі символу рашистів – літери Z – на площі. Так пропагандисти намагалися переконати своїх громадян, буцімто сумують через вбитих на війні окупантів.

Дітей провели вулицями міста, а тоді примусили стояти на площі. Школярі тримали плакати з написами «Мы продолжаем ваше дело».

Діти у формі окупантів та Z на площі: шокуючі фото з Дагестану  фото 1

Крім того, деякі з дітей тримали світлини ліквідованих рашистів. Та судячи з вигляду деяких юних росіян, сумно було не всім

3 фото
На весь екран

Нагадаємо, від початку мобілізації в РФ Дагестан виходив на масові протести. Тож Кремль вирішив задобрити протестувальників і заявив: мовляв, винні підлеглі, які допустили порушення мобілізації. 

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Теги: росіяни пропаганда війна Дагестан

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