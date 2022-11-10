Програш Путіна чи провокація? Чи справді українцям варто радіти новинам із Херсона

Пропаганда кричить про відведення армії загарбників, натомість РФ в регіон стягує резерви

Наразі рашисти тікають із окупованого Херсона, але Банкова попереджує: це може бути провокація, не варто розслаблятися. Вивід ворожих військ із Херсона може бути пасткою. Водночас експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) переконані: український контрнаступ на херсонському напрямку вдався, відхід із міста є наслідком цілеспрямованих і систематичних українських ударів, які коштували російському угрупованню головних артерій постачання.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначає: радіти передчасно не варто. «Дії говорять гучніше за слова. Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою. У місті зберігається значна частина російського угруповання, в регіон стягуються додаткові резерви. Україна звільняє території, спираючись на дані розвідки, а не зрежисовані телевізійні заяви», – написав Подоляк у Twitter.

При цьому голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич на тлі заяв Росії про відведення військ закликав жителів Херсона «передчасно не впадати в ейфорію».

Аналізуємо, чому українцям не слід наперед радіти через ще один «жест доброї волі» і в чому може полягати небезпека для ЗСУ.

Нова методичка для пропаганди

Те, що російські рупори Кремля так швидко підхопили нові наративи, насторожує. Попри те, що тепер вони кричать про «отвод, а не бегство» та переконують у тому, що після втечі займають вигідніші позиції, вірити в ці заяви не слід. Оновлені методички, якими заспокоювати росіян, як відомо, їм видали заздалегідь. Відтак імовірно, що командування російських терористів заздалегідь готувалося до відступу з Херсонщини. До того ж коли окупантів вибили з Харківщини, мовчали вони значно довше, шукаючи варіанти, чим прикрити поразки. Відтак постає питання: навіщо ворогам це потрібно?

Цікаво, що перший заступник голови комітету Держдуми з безпеки Андрій Луговий в ефірі російського телебачення 18 жовтня стверджував: імовірно, рашисти можуть вдатися до затягування ЗСУ в Херсон, щоб спробувати заблокувати наших оборонців там.

Думки експертів

Журналіст Юрій Бутусов вважає, що характер дій противника свідчить: окупанти намагаються зберегти боєздатність військ. Тож вони будуть відходити із Херсонського плацдарму, спираючись на кілька рубежів оборони. Так РФ має намір зберегти максимальну кількість бойової техніки, і не допустити «бавовни» плацдарму під ударами Збройних сил України, що призведе до великих втрат і втрати боєздатності кращих російських з'єднань.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім не вірить у відхід окупантів з Херсона. «Если русские что-то говорят, значит, сделают наоборот!», – написав він.

Відхід російських сил від Херсона навряд чи є пасткою, яка має на меті заманити українські війська у важкий бій, як припускають деякі українські та західні джерела, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Битва за Херсон ще не закінчилася, але російські війська вступили в нову фазу – пріоритетом є відведення своїх сил через річку в належному порядку та затримка українських сил, а не намагання повністю зупинити український контрнаступ», – вважають аналітики.

На їхню думку, український контрнаступ на херсонському напрямку з серпня, щоб змусити російські сили відійти через Дніпро без необхідності великих українських наземних наступальних дій, вдався.

Ситуація в Херсоні

Наразі рашисти створили в Херсоні інформаційний вакуум: мобільного зв‘язку немає жодного, ні українського, ні російського. Пара провайдерів ще мають інтернет, тож люди на вулицях намагаються зловити будь-яку точку підключення.

В людей вже четверту добу немає світла, води й опалення. Є лише газ. Про це повідомляє журналіст Дмитро Горевий.

Рашистів в місті поменшало, в деяких районах міста їх вже давно не бачили. Однак частина ворогів перевдягаються в цивільне. Місцеві дуже чекають на ЗСУ, але дуже переживають, щоби анонсоване відведення не було пасткою.

Сюрприз для пропагандистів

Наразі російська пропаганда постала перед нелегким вибором, адже заяви про відхід із Херсона може вилитися їм у… тюремний строк. Адже якщо вони будуть висловлюватися за відступ із Херсона – світить до чотирьох років позбавлення волі за «заклики до здійснення дій, вкладених у порушення територіальної цілісності Російської Федерації». Та інший варіант теж не рятує: засудження та критика командування армії загарбників підпадає під іншу статтю про «дискредитацію використання збройних сил Російської Федерації з метою захисту інтересів Російської Федерації». А це вже до п'яти років позбавлення волі.

«Закон ще раз нагадує росіянам, що краще взагалі мовчати, щоби не отримати термін. Поки що основні рішення судів за цією статтею – це штрафи. Але для більш медійних осіб готують реальні терміни», – вважає радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Що думають західні ЗМІ про відступ окупантів із Херсона

Контрольований відступ дозволяє Росії стримати на перший час українські війська від просування ближче до анексованого півострова. РФ може зберегти живу силу та техніку і мінімізувати втрати. Тож поразка на Харківщині таки навчила рашистів дечому.

Водночас Путіна та його диктатура зберігають свій вплив і зможуть скористатися можливістю перекласти негативне враження росіян від відступу з Херсона на воєнних командирів, та, імовірно, міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Водночас російський контроль над ЗАЕС тепер під загрозою, адже лінії постачання російських військових тепер в зоні комфортної досяжності для українських військ. Можливо, відступ звідти буде наступним.

Наразі росіяни спробують розіграти чергове буцімто прагнення до переговорів. Відтак дипломатичний фронт буде пріоритетним.

Нагадаємо, за повідомленням британської розвідки, відхід рашистів із Херсона був викликаний нездатністю підтримувати сили на західному березі Дніпра під ударами ЗСУ. Відступ триватиме кілька днів, протягом яких російські сили будуть особливо вразливими.

Як повідомлялося, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.

Наразі триває 260-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Макіївка Луганської області та Соледар, Кліщіївка, Майорськ, Яковлівка, Андріївка, Білогорівка, Веселе, Невельське, Первомайське і Новомихайлівка Донецької області.